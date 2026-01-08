FOTO/VIDEO Šire se nasilni prosvjedi i žestoki sukobi, ima mrtvih: "Smrt diktatoru, živio šah"

Nasilni sukobi između protuvladinih prosvjednika i snaga sigurnosti izbili su na nekoliko mjesta diljem Irana u srijedu, a val nemira potaknut teškom ekonomskom krizom nastavlja se već jedanaesti dan. Poluslužbena iranska novinska agencija Fars, bliska Revolucionarnoj gardi, izvijestila je da su u gradu Lordeganu na jugozapadu zemlje naoružani pojedinci ubili dva policajca.



Društvenim mrežama šire se videozapisi koji prikazuju napete konfrontacije i pucnjavu. Na snimkama iz više područja vidi se kako snage sigurnosti pucaju iz vatrenog oružja i ispaljuju suzavac na prosvjednike, od kojih neki uzvraćaju bacanjem kamenja. Prema podacima američke agencije za ljudska prava (HRANA), prosvjedi su se proširili na 111 gradova i mjesta u sve 31 iranske provincije, piše BBC.

Agencija navodi da su u nemirima ubijena najmanje 34 prosvjednika i četiri pripadnika snaga sigurnosti, dok je 2200 ljudi uhićeno. BBC Persian potvrdio je identitet 21 preminule osobe, dok iranske vlasti službeno izvještavaju o smrti pet pripadnika sigurnosnih snaga.

Prosvjedi su započeli 28. prosinca kada su trgovci u Teheranu izašli na ulice kako bi iskazali bijes zbog drastičnog pada vrijednosti nacionalne valute, rijala, u odnosu na američki dolar. Vrijednost rijala u protekloj je godini pala na rekordno nisku razinu, a inflacija je dosegnula 40 posto, što je posljedica sankcija zbog iranskoga nuklearnog programa, ali i lošeg upravljanja te korupcije.

Širenje nemira

Prosvjedima su se ubrzo pridružili i sveučilišni studenti, a nemiri su se proširili na druge gradove. Okupljeni su često uzvikivali slogane protiv vrhovnog vođe, ajatolaha Alija Hameneija, a ponekad su iskazivali podršku Rezi Pahlaviju, prognanom sinu posljednjega iranskog šaha.

U srijedu su se na društvenim mrežama pojavile snimke, a na kojima se vidi kako se u gradu Qazvinu, sjeverozapadno od Teherana, okupljaju prosvjednici i uzvikuju slogane poput "Smrt diktatoru" misleći na vrhovnog vođu Alija Hamneija, kao i "Živio šah".

Snimke iz lučkog grada Bandar Abbasa, na obali Perzijskog zaljeva, prikazuju prosvjednike kako uzvikuju: "Policija, podržite nas, podržite nas", prije nego što su ih sigurnosne snage rastjerale.

U šijitskom svetom gradu Mashhadu, na sjeveroistoku zemlje, prosvjednici su se sukobili sa sigurnosnim snagama i prisilili ih na povlačenje. Na drugoj snimci vidi se kako okupljeni uzvikuju slogane u znak podrške dinastiji Pahlavi, koja je srušena Islamskom revolucijom 1979. godine.

Kasno poslijepodne veliki prosvjed održan je i u jugozapadnom gradu Abadanu, blizu granice s Irakom. Na snimkama koje je verificirao BBC čuju se povici: "Topovi, tenkovi, petarde! Mulama je mjesto vani", što je jasna poruka iranskom klerikalnom vodstvu.

Na drugim snimkama, snimljenima s balkona u gradu, čini se da se vide pripadnici sigurnosnih snaga kako pucaju dok se povlače pred nadirućim prosvjednicima, koji prema njima bacaju kamenje i druge predmete.

S padom noći sigurnosne snage snimljene su kako koriste suzavac kako bi rastjerale prosvjed u Aligudarzu, još jednom zapadnom gradu, nakon što se masa okupila na gradskom trgu uzvikujući: "Narodni ustanak, viva!"

U Lordeganu su, prema navodima državne agencije Fars, tijekom prosvjeda u srijedu poginula dva policajca. Agencija navodi da su policajci, koje je imenovala kao Hadija Azarsalima i Moslema Mahdavinasaba, ubile naoružane osobe koje su bile dio skupine koju je opisala kao izgrednike.

Te navode nije bilo moguće odmah neovisno provjeriti jer BBC i drugi međunarodni mediji ili nemaju dopuštenje za izvještavanje iz Irana ili se, ako im je ono odobreno, suočavaju s ozbiljnim ograničenjima kretanja i rada. No, Lordegan je već bio poprište nasilnih sukoba tijekom aktualnih nemira, a ondje su prošlog četvrtka ubijena i dva prosvjednika.

Nova naknada kao pokušaj saniranja štete

Nakon sjednice vlade u srijedu potpredsjednik za izvršna pitanja Mohammad Jafar Qaempanah izjavio je da je predsjednik Masud Pezeškijan naredio da se protiv mirnih prosvjednika ne poduzimaju nikakve sigurnosne mjere: "Oni koji nose vatreno oružje, noževe i mačete te napadaju policijske postaje i vojne objekte su izgrednici i moramo jasno razlikovati prosvjednike od izgrednika."

Državni mediji također su izvijestili da je vlada počela isplaćivati novu mjesečnu naknadu za 71 milijun građana, u iznosu od oko sedam američkih dolara, kako bi se ublažio udar visokih životnih troškova.

Istovremeno je šef pravosuđa Golamhosein Mohseni Ejei poručio policijskim zapovjednicima da će se protiv izgrednika provoditi brzi kazneni postupci i izricati kazne kako bi se djelovalo odvraćajuće.

Trump i prijetnje intervencijom

Vrhovni vođa Hamnei, koji u Iranu ima konačnu vlast, izjavio je u subotu da bi vlasti trebale "razgovarati s prosvjednicima", ali i da "izgrednicima treba pokazati gdje im je mjesto".

Njegove izjave uslijedile su nakon što je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio da će SAD intervenirati ako iranske sigurnosne snage budu ubijale mirne prosvjednike. "Naoružani smo i spremni", rekao je Trump.

Sanam Vakil, direktorica programa za Bliski istok u londonskom think tanku Chatham House, rekla je za BBC da su prosvjedi vrlo brzo poprimili politički karakter te da ih pokreće duboko ukorijenjeno nezadovoljstvo u javnosti: "Ljudi su siti svega. Nemaju nikakvu perspektivu za budućnost. Svakodnevni život postaje sve teži. Ako dođe do većeg zamaha i ako se na ulice izlije više ljudi, prosvjedi će postati ozbiljniji i, naravno, tada će odgovor vlasti biti nasilniji."

Sadegh Zibakalam, profesor političkih znanosti na Sveučilištu u Teheranu, izjavio je za BBC da bi iranske vlasti mogle izbjegavati žešću represiju upravo zbog Trumpovih prijetnji: "Neki iranski čelnici – zapovjednici Revolucionarne garde i sigurnosne snage – možda su ovaj put oprezniji i ne žure s gušenjem mase bojeći se da bi to moglo izazvati američku intervenciju."

Ovi prosvjedi najsnažniji su i najrašireniji od ustanka 2022. godine, koji je izbio nakon smrti Mahse Amini, mlade Kurdkinje koja je preminula u pritvoru nakon što ju je uhitila moralna policija zbog navodnoga nepropisnog nošenja hidžaba.

Prema podacima organizacija za ljudska prava, tijekom nasilnog gušenja tih prosvjeda sigurnosne snage ubile su više od 550 ljudi, a oko 20.000 osoba je privedeno.