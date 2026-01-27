Starmer se provokativno našalio na Macronov račun, stigao mu odgovor: Pogledajte kakvu je fotografiju objavio

Britanski premijer Keir Starmer našalio se u ponedjeljak navečer na račun sunčanih naočala koje je posljednjih dana nosio francuski predsjednik Emmanuel Macron, no ovaj mu je u utorak odgovorio posterom koji je aluzija na Top Gun.

Keir Starmer se na Macronov račun našalio kada se pojavio s pilotskim sunčanim naočalama tijekom humoristične večeri u Londonu. Britanski premijer gostovao je u podcastu 'The Political Party Live' u Kazalištu Duchess te je pred publikom uživo odgovarao na pitanja. Tada je nastao kratak video koji je objavljen na njegovu Tiktoku u ponedjeljak navečer.

"Bonjour!" kaže vođa britanskih laburista, stavljajući pritom pilotske sunčane naočale. Video prati i natpis koji kaže: "Talk to me, Goose", što je legendarna rečenica iz filma 'Top Gun' s holivudskom zvijezdom Tomom Cruiseom u glavnoj ulozi, a upućena je francuskom predsjedniku. U filmu je Goose kopilot i najbolji prijatelj Mavericka, kojega glumi Tom Cruise. Dok pilotira borbenim zrakoplovom, Maverick često izgovara rečenicu: "Talk to me, Goose".

To je bilo sasvim dovoljno da francuskog predsjednika potakne na odgovor.

Emmanuel Macron odgovorio Keir Starmeru Foto: screenshot

U svom je komentaru objavio sliku koja podsjeća na poster za film Top Gun. No umjesto Cruisea na njoj su dvojica čelnika, Starmer i Macron, obojica u vojnim uniformama i obojica s pilotskim sunčanim naočalama, a iznad njih se vide dva borbena zrakoplova te francuska i britanska zastava.

Sunčane naočale koje je Macron nosio zbog lakšeg zdravstvenog problema s očima, osobito za vrijeme poslovnog boravka u Davosu 20. siječnja, od tada su postale viralne i potiču na mnoštvo memova na društvenim mrežama.