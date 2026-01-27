Zastrašujući prizori u susjedstvu! Kuće završile na rubu litice, stanovnici ljutiti: "Situacija je jako komplicirana..."

Nakon što se prije dva dana na Siciliji aktiviralo veliko klizište, neke su kuće doslovno završile na rubu litice.

Više od 1500 ljudi je evakuirano.

Klizište na Siciliji - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Prije tjedan dana otok su pogodile snažne oluje. Vlada je proglasila izvanredno stanje i obećala financijsku pomoć za obnovu cesta i oštećenih tvrtki.

U gradu Niscemiju iznenadne evakuacije razljutile su dio stanovništva, jer, tvrde da ranija klizišta nisu na vrijeme sanirana.

"Nismo kod kuće, normalno je da smo nervozni. Kako bismo se trebali osjećati? Tri dana smo izvan kuće, nemamo što reći", rekla je stanovnica Niscemija.

Klizište na Siciliji - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Klizište na Siciliji - 1 Foto: DNEVNIK.hr

"Jedno je sigurno. Klizište je apsolutno još uvijek aktivno. To sam i sam dokumentirao telefonom dok sam bio u inspekciji. Svima je jasno da je situacija stvarno, jako, jako komplicirana", poručio je Fabio Ciciliano, voditelj odjela civilne zaštite.

Fabio Ciciliano, voditelj odjela civilne zaštite Foto: DNEVNIK.hr