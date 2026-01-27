Britanski premijer imitirao Macrona: "Bonjour"

Britanski premijer Keir Starmer odlučio je publiku u Londonu zabaviti kratkom šalom na račun francuskog predsjednika Emmanuela Macrona. Tijekom nastupa na pozornici stavio je pilotske sunčane naočale, kakve je Macron nosio prošlog tjedna u Davosu, te se publici obratio jednostavnim "Bonjour".

Sve se dogodilo u kazalištu Duchess, u okviru emisije The Political Party Live, u kojoj je Starmer sudjelovao u razgovoru pred gledateljima. Trenutak s pozornice kasnije je podijelio i na TikToku, pritom označivši Macrona, a uz snimku je napisao “Talk to me, Goose”, citat iz filma Top Gun koji se često veže upravo uz taj tip sunčanih naočala.

Šala je izazvala smijeh publike u londonskom West Endu, a Starmer je voditelju Mattu Fordeu kroz smijeh rekao kako bi možda razmislio o nošenju takvih naočala na budućim sastancima. Ipak, odmah je dodao da su mu njegove uobičajene naočale neizostavne jer bez njih ne bi mogao jasno vidjeti što se događa u parlamentu.

Podsjetimo, Emmanuel Macron prošlog je tjedna privukao pozornost javnosti kada se na susretu sa svjetskim čelnicima u Švicarskoj pojavio sa sunčanim naočalama. Francuski mediji kasnije su objavili da ih je nosio kako bi prikrio posljedice puknuća krvne žile u oku.