Macronov Top Gun izgled izazvao pomamu: Pala online prodaja, dionice eksplodirale...

Sunčane naočale koje je nosio francuski predsjednik Emmanuel Macron izazvale su snažan skok dionica njihova proizvođača, talijanske tvrtke iVision Tech, čije su dionice u četvrtak porasle gotovo 28 posto, nakon što je Macronov izgled tijekom govora na godišnjem Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu postao viralan na društvenim mrežama.

Emmanuel Macron - 3 Foto: AFP

Grupacija, koja je vlasnik francuskog luksuznog brenda naočala Henry Jullien, objavila je u srijedu da je model koji je Macron nosio Pacific S 01, čija cijena na službenoj internetskoj stranici iznosi 659 eura stvorio izvanredan efekt.

"Ovo je svakako stvorilo ‘wow efekt’ na dionici", rekao je za Reuters izvršni direktor iVision Techa Stefano Fulchir.

Emmanuel Macron - 2 Foto: AFP

Rast cijene dionica povećao je tržišnu kapitalizaciju talijanske kompanije za oko 3,5 milijuna eura.

Macronov nastup potaknuo je lavinu memova, komentara i nagađanja na društvenim mrežama, uz česte usporedbe s filmom Top Gun iz 1986. godine u kojem je glavnu ulogu tumačio Tom Cruise. O svemu se oglasio čak i američki predsjednik Donald Trump.

Iz Macronova ureda poručili su da je predsjednik nosio sunčane naočale tijekom govora, iako se događaj odvijao u zatvorenom prostoru, kako bi zaštitio oči nakon puknuća krvne žile.

Fulchir je istaknuo da je odmah prepoznao naočale Henry Jullien te dodao da je upravo on Macronu poslao taj model još 2024. godine.

Dionice iVision Techa, koje kotiraju na burzi u Milanu, porasle su gotovo 6 posto već u srijedu, nakon čega je trgovanje njima automatski obustavljeno tijekom većeg dijela dana.

Emmanuel Macron Foto: Afp

Trgovanje je kratko nastavljeno u četvrtak oko 11:15 po GMT-u, da bi ponovno bilo zaustavljeno, a dionice su na putu prema najvećem jednodnevnom rastu u povijesti kompanije.

Službena stranica brenda je zbog izuzetno velikog broja posjeta i upita kupaca aktivirala posebnu stranicu posvećenu modelu Pacific S 01 i navodi da je online prodajna stranica bila privremeno nedostupna zbog velikog prometa nakon njegove pojave u medijima, a narudžbe su se zbog toga sporije obrađivale; to ukazuje na znatno povećan interes i potražnju za tim modelom nakon pojave Macrona u njemu.

