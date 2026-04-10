Ruski plan za Orbana se urušava, strahuju od poraza: "Ni uz našu podršku nisu to uspjeli izvesti"

Kremlj priznaje da bi Fidesz Viktora Orbána mogao izgubiti na izborima u Mađarskoj 12. travnja, rekla su dva izvora bliska političkom bloku Administracije predsjednika Rusije.

"U početku je postojala nada da bi Orbán i njegovi politički stratezi mogli preokrenuti situaciju i pobijediti na stranačkim listama. Onda je pobjeda u jednomandatnim izbornim jedinicama postala poželjniji scenarij. Sada Kremlj ne isključuje mogućnost da ni to neće uspjeti", rekao je jedan od izvora za Meduzu.

Mediji su ranije izvijestili da Rusija aktivno radi na tome da pomogne Fideszu pobijediti na izborima. Prema tim navodima, Administracija predsjednika Rusije odobrila je plan za jačanje rejtinga Fidesza koji su razvili politički konzultanti iz Agencije za društveni dizajn Ilje Gambašidzea.

Plan je, navodno, predviđao promoviranje Orbánova imidža na društvenim mrežama kao "snažnog vođe s prijateljima diljem svijeta", kao i "informacijske napade" na njegove glavne protivnike, stranku Tisza koju vodi Péter Magyar. Magyara se, posebno, trebalo prikazivati kao "lutku Europske unije", izvijestili su Financial Times i The Washington Post.

Rusko veleposlanstvo je zanijekalo da se Rusija miješa u mađarsku izbornu kampanju, a Kremlj je izvještavanje Financial Timesa nazvao "lažnim vijestima".

Jedan od Meduzinih izvora rekao je da "naravno da nema stvarnog upravljanja Orbánovom kampanjom iz Administracije predsjednika, ali postoji 'pomoć' na strani društvenih mreža".

Taj izvor, kao i jedan politički konzultant koji surađuje s Kremljem, rekli su da će, ako Orbánova stranka izgubi, ruski državno kontrolirani mediji to prikazati kao "obojenu revoluciju" koju je režirala Europska unija.

Što se tiče Vladimira Putina, za poraz će biti okrivljeni sam Orbán i njegov tim. "Ni uz našu podršku nisu to uspjeli izvesti", rekao je jedan od izvora.

Fidesz, stranka mađarskog premijera Viktora Orbána, koji se smatra jednim od najbližih saveznika ruskog predsjednika Vladimira Putina u Europi, zaostaje za strankom Tisza Pétera Magyara u najnovijim anketama. Značajan dio birača rekao je da još nije odlučio kako će glasati 12. travnja.

Američki predsjednik Donald Trump javno je podržao Orbána, nazvavši ga "pravim prijateljem, borcem i pobjednikom".