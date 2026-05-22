Razrednica kojoj su maturanti kupili automobil: "Nisam navikla na ovakve stvari. Ovo je priča o njima"

Zadarski maturanti, zrakoplovni tehničari svojoj razrednici su kupili automobil.

Reporter Dnevnika Nove TV Ivan Krznarić razgovarao je s akterima priče koji su svojom gestom sve raznježili, ali i razrednicom kojoj su poklonili automobil.

"Prvo smo mislili kupiti nakit kao što svi kupuju, ali onda smo rekli da jednostavno naša razrednica zaslužuje više zbog svega što je napravila u ove četiri godine. Kakva je ona bila - djelo govori više od riječi", rekao je maturant Adrian Parić.

Razrednica Nina Lučić rekla je da je još uvijek u šoku.

"Nisam navikla na ovakve stvari. Ovo je priča o njima, priča o vjeri u mlade u ljude. Uvijek kažem da smo prvo odgojna ustanova, a onda obrazovna. Nama je cilj da iz ove škole iziđu kao dobri i pošteni ljudi, a mislim da su oni to i pokazali. Srce mi je do neba veliko. Pozdrav kolektivu Tehničke škole koji je uspješno skrivao iznenađenje. U ogromnom sam šoku. Puno ljubavi sam dobila u ove četiri godine. Svi mladi ljudi su primjer da, kada im date malo ljubavi - oni to vrate sto puta više. Njima hvala što je moje srce puno. Veliki šok, pamtit ću ovo cijeli život", rekla je profesorica Nina.