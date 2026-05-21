Kraj ultra jeftinoj kupnji: Evo kako će se obračunavati nova carina na male pakete

Od naušnica i naočala do kozmetike i dodataka za kućanstvo - ultra jeftina roba s kineskih internetskih platformi uskoro više neće biti toliko povoljna. Za pakete iz trećih zemalja vrijednosti manje od 150 eura od srpnja se uvodi nova carinska naknada.
TRAGEDIJA U ŠPANJOLSKOJ
Otac zaboravio kćer odvesti u vrtić, a kada je majka shvatila što se dogodilo, bilo je prekasno
Preko nje prešlo više auta
Misterij užasa na A1: Smrt mlade pješakinje na autocesti šokirala i iskusne policajce
IMAŠ PRAVO, OSTVARI GA!
Može se dobiti i 720 eura. Evo tko ima pravo na dodatak i kako se prijaviti
Stiže carina na male pakete
(Foto:
DNEVNIK.hr)
"Da, naručivala sam. Ali sitnice za kupaonu, za neku opću upotrebu su itekako dobre, a jeftine", rekla je Dragana iz Zagreba.
Dragana, Zagreb
Foto:
DNEVNIK.hr
"Neke jeftine robe, čisto jednokratno, tako da je zabavno za isprobati, ali nije baš da traju", kaže jedan građanin.
Stiže carina na male pakete
Foto:
DNEVNIK.hr
Prema novim pravilima, naplaćivat će se fiksna carina od tri eura i to po vrsti robe. Primjerice, ako u jednoj pošiljci stignu slušalice, majica i igračka, kupac će uz cijenu proizvoda platiti tri puta po tri eura carine.
Sve će ovisiti i o načinu deklariranja robe.
"Recimo da netko naruči dvije majice. Ako su deklarirane kao jedna stavka, bit će naplaćena jedna fiksna carina u iznosu od 3 eura. Međutim, ako deklarant deklarira dvije majice kao dvije stavke deklaracije, bit će naplaćena dva puta fiksna carina, odnosno iznos od 6 eura", objasnila je Melita Buljan iz Carinske uprave.
Melita Buljan, Carinska uprava
Foto:
DNEVNIK.hr
Istraživanje Hrvatske gospodarske komore pokazalo je da bi dodatna naplata mogla odvratiti više od polovice potrošača od takve kupnje - čak 52,8 posto ispitanika.
"Utjecaj na hrvatsko tržište mogao bi biti upravo u smjeru vraćanja određenog dijela kupovine na lokalne trgovce, trgovce unutar Europske unije. Ili opcija koja se također pojavljuje - otvaranje skladišta velikih platformi unutar EU", rekla je Maja Bogović, direktorica Sektora za trgovinu HGK.
Stiže carina na male pakete
Foto:
DNEVNIK.hr
Nove mjere znače i više posla za carinu, koja do kraja godine planira uvesti i dodatnu naknadu za rukovanje pošiljkama.
Fiksna carina od tri eura neće se naplaćivati odmah prilikom kupnje.
"Trenutno neće. U trenutku kad oni kliknu neće plaćati fiksnu carinu, nego će u trenutku kad prihvate pošiljku, odnosno kad pošiljka bude uručena, platiti taj iznos zajedno s troškovima koje plaćaju poštanskom ili kurirskom operateru", rekla je Buljan.
Procjenjuje se da svakoga dana u Europu uđe oko 12 milijuna takvih paketa. Tijekom 2024. godine ta je brojka narasla na čak 4 milijarde i 600 milijuna pošiljaka. Kada bi se na svaki paket naplatilo tri eura, ukupan iznos dosegnuo bi 13,8 milijardi eura.
Stiže carina na male pakete
Foto:
DNEVNIK.hr
"S obzirom na to da većina tih pošiljaka ima sadržaj niske vrijednosti, očekujemo da će dodatna carinska davanja svakako utjecati na broj narudžbi i broj pošiljaka. Pošta će se prilagoditi tržišnim uvjetima i novim pravilima Europske unije", rekao je Nikola Baraš, glasnogovornik Hrvatske pošte.
Ako proizvodi ne budu odgovarali kupcima, moći će ih vratiti kao i dosad. No jednom plaćena carina neće se vraćati.