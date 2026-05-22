U špilji na Pelješcu pronađen vrijedan arheološki nalaz: "Radi se o kazališnoj maski..."

U špilji Crno jezero na Pelješcu pronađena je cjelovita terakotna glava s prikazom grčke kazališne maske.

"Radi se o kazališnoj maski koja je vrlo rijedak nalaz. Kako je grčko kazalište vezano uz kult boga Dioniza, a on je između ostalog i zaštitnik vina pretpostavlja se - se uz ostale nalaze, da se radi o kultnom mjestu. Maska je služila i u neke ritualne svrhe jer ima rupicu i može se objesiti", objasnila je Marija Šiša-Vivek, ravnateljica Dubrovačkih muzeja.

Domagoj Perkić voditelj arheološkog muzeja objasnio je kontekst vrijednog nalazišta.

Arheološka istraživanja pokazuju kako se špilja Crno Jezero koristila u razdoblju od 1200 godina prije Krista pa sve do kraja stare ere, u raznim funkcijama.

"Prvo u kasno bronačno doba korištena je kao prapovijesno naselje, sklonište, mjesto zbjega ili slično. Od 1000. do 480. godine prije Krista koristila se kao groblje, nekropola. Od kraja četvrtog stoljeća prije Krista do sredine prvog stoljeća prije Krista je korištena kao Ilirisko svetište", objasnio je Perkić.

Više o ovoj temi pogledajte u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Paule Klaić Saulačić: