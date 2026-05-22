Nakon 30 godina rada, otkaz je dobio poštom. Radnici sa strepnjom čekaju plaće koje kasne: "Problemi u industriji su ogromni"

Otkazi i kašnjenje plaća svakodnevica su radnika drvne tvrtke Tvin iz Virovitice. Da su tehnološki višak, neki radnici nisu doznali od nadređenih nego od poštara.

"Radio sam 30 godina punih, malo i više. Otkaz sam dobio prije nekih mjesec dana poštom, pismenim putem. Onako, malo šok i iznenađenje, ali što je tu je. Najgore je što otkaz nije po pravilniku, navedene su točke koje uopće nisu u redu", rekao je bivši radnik Tvina.

Oni koji su ostali pitaju se kad će dobiti novac koji su zaradili. Tvrtka im je dio isplatila, ali ne kao plaću.

"Za plaću od veljače smo dobili nekakav predujam, nešto. Platne liste nismo dobili. Za četvrti mjesec čekamo. Gledamo svi što će biti, hoće li biti", rekao je radnik Tvina.

U Tvinu je ostalo još 555 radnika, a račun im je blokiran. Uprava potvrđuje navode radnika, a sve objašnjava stanjem u drvnoj industriji i nestabilnostima na međunarodnim tržištima zbog rasta cijena sirovina i energije. Koliko su otkaza podijelili, nisu odgovorili.

"Zbog prilagodbe tržišnim okolnostima i smanjenom opsegu poslovanja, tijekom godine došlo je do određenog smanjenja broja zaposlenih. U okviru restrukturiranja i pokušaja revitalizacije poslovanja moguća su i dodatna smanjenja. Plaće radnicima se isplaćuju, ali sa zakašnjenjem", poručili su iz Tvina.

S ovim vijestima nisu zadovoljni ni građani u Virovitici.

"Žalosno je sad da ljudi ostanu bez posla. Nisam baš upoznata s tom situacijom. Vidite koliko ljudi ima i ljudi tu rade, koliko se obitelji tu hrani. Žalosno je to stvarno", rekla je Branka iz Virovitice.

"To se već dosta dugo proteže i čuje se. Sad je došlo vrijeme, jadni ljudi će ostati bez posla", rekao je Karlo iz Virovitice.

Hrvatsku drvnu industriju načeo je rat u Ukrajini, a mogao bi je dokrajčiti zaljevski rat. Sektor se nada da će i država vidjeti njihove probleme.

"Nažalost, u zadnjih godinu dana čitav niz tvrtki u drvnoj industriji nalazi se u istoj situaciji ili sličnoj", rekao je Ivan Pašalić iz HUP-ove Udruge drvne i papirne industrije, dodavši da su problemi u industriji ogromni.

"Nemamo ih s kim institucionalno rješavati, jer ovaj sektor već više od šest godina funkcionira bez ministra", dodao je Pašalić.

Prosječna plaća drvoprerađivačkog radnika je oko 1200 eura, većinom su vezani za minimalac. Industrija zapošljava 26 tisuća radnika, od kojih se dio svakodnevno pita hoće li sutra dobiti otkaz.

