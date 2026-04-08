Otkriven plan Mađarske i Rusije, ima 12 točaka: "Otvorena izdaja"

Mađarska vlada potpisala je sporazum s Rusijom o proširenju gospodarskih, trgovinskih, energetskih i kulturnih veza dviju zemalja, prema dokumentima koje je sastavila ruska vlada, a koje je dobio na uvid Politico. Oni jasno naglašavaju koliko bliske Budimpešta i Moskva žele postati.

Mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto i ruski ministar zdravstva Mihail Muraško potpisali su plan od 12 točaka kojim se utvrđuju područja suradnje nakon što su se njih dvojica sastali na razgovorima u ruskoj prijestolnici u prosincu. Tekst, koji prethodno nije objavljen, određuje opseg u kojem bi se dvije vlade uskladile u područjima raznolikima poput nuklearnog goriva, obrazovanja i sporta.

Prema jednom od dokumenata, Rusija i Mađarska su na sastanku u"razmatrale aktualna pitanja bilateralne trgovinske i gospodarske suradnje, zajedničke aktivnosti u energetskom sektoru, industriji, zdravstvu, poljoprivredi, građevinarstvu i drugim područjima od obostranog interesa, kao i u kulturnoj i humanitarnoj sferi". Također su naglasile važnost razvoja dugoročnih, obostrano korisnih veza između dviju zemalja u područjima od obostranog interesa.

Jedna od ključnih točaka odnosi se na pokušaj preokreta pada trgovinske razmjene, koji je uslijedio nakon sankcija Europske unije Rusiji zbog rata u Ukrajini.

Sporazum također otvara vrata ruskim tvrtkama da započnu s novim projektima električne energije i vodika u Mađarskoj te bližoj suradnji u području nafte, plina i nuklearnog goriva.

Politico je kontaktirao neovisne stručnjake upoznate s metodama rada Moskve, ali nije mogao neovisno provjeriti dokumente, koji uključuju upute ruskim vladinim odjelima o provedbi novih obveza.

"Otvorena izdaja"

Dok se Orbán hvali bliskim vezama s Kremljom, njegov izborni suparnik, Peter Magyar optužuje vladu za "otvorenu izdaju" zbog njezinih veza s Moskvom.

Na pitanje o sadržaju dokumenata i njihovim implikacijama za mađarski politički put, Szijjarto je rekao samo da je "mađarska bilateralna suradnja vođena nacionalnim interesom, a ne ikakvim pritiskom da se prilagodi izrazito pristranim liberalnim mainstream medijima". Rusko ministarstvo vanjskih poslova nije odgovorilo na zahtjev za komentar.

Orban se suočava s najtežim testom svoje 16-godišnje vladavine na nedjeljnim nacionalnim parlamentarnim izborima, gdje njegova populistička stranka Fidesz zaostaje za desnocentrističkom oporbom Tisza u anketama. Pokušao je uz pomoć svojih prijateljskih odnosa s Moskvom dobiti glasove na izborima, optužujući Magyara da planira uvući Mađarsku u rat u Ukrajini i ugroziti njezin pristup ruskim fosilnim gorivima.

Mađarsku izbornu kampanju obilježio je niz curenja strateških informacija, kibernetički nadzor, optužbe za špijunažu i optužbe diplomata, piše Politico.