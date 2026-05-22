FOTO Ovo je špilja smrti u kojoj je petero ronilaca izgubilo život

Objavljene su prve fotografije iz unutrašnjosti podvodnog špiljskog sustava na Maldivima u kojem je poginulo petero talijanskih ronilaca. Fotografije je objavila ronilačka organizacija Dan Europe, čiji je tim sudjelovao u izvlačenju tijela.

Na slikama se vide uski podvodni prolazi u kojima prirodna svjetlost brzo nestaje i prelazi u gotovo potpunu tamu. U vodi se vide i oblaci podignutog koraljnog sedimenta, što pokazuje koliko se vidljivost u takvim zatvorenim prostorima može naglo pogoršati.

Iz Dan Europea poručili su da fotografije prikazuju zatvorenije unutarnje dijelove špilje, gdje vidljivost može brzo nestati zbog uzburkanog koraljnog sedimenta, a navigacija postaje složenija. Dodali su da je riječ o istim prostorima u kojima su spasilački timovi posljednjih dana tragali za tijelima i izvlačili ih.

Poginuli su profesorica morske biologije Monica Montefalcone, njezina kći Giorgia Sommacal, mladi istraživači Federico Gualtieri i Muriel Oddenino te njihov vodič Gianluca Benedetti, koji je živio na Maldivima. Benedettijevo tijelo pronađeno je blizu ulaza u špilju Thinwana Kandu, dok su preostala četiri tijela pronađena u trećoj, posljednjoj komori špilje, na dubini od oko 50 metara, javlja Daily Mail.

Prema dosadašnjim informacijama, ronioci su možda pri izlasku iz špilje skrenuli u pogrešan tunel. Njihova tijela pronađena su u hodniku koji je završavao slijepo. "Odande nije bilo izlaza", rekla je direktorica Dan Europea Laura Marroni.

Stručnjaci koji su sudjelovali u izvlačenju tijela upozorili su i da oprema koju su ronioci koristili nije bila optimalna za istraživanje morskih špilja. Navodno su imali standardne boce i rekreativnu opremu, a ne specijaliziranu opremu za tehničko špiljsko ronjenje. Na toj dubini, uz zatvoren prostor i ograničenu količinu zraka, imali su vrlo malo vremena za siguran povratak.

Vlasti na Maldivima istražuju kako je skupina uopće zaronila na dubinu veću od dopuštene. Turističkim roniocima ondje je dopušteno ronjenje do oko 30 metara, dok su tijela pronađena na znatno većoj dubini.

Istražitelji pokušavaju utvrditi jesu li ronioci ostali bez zraka, izgubili orijentaciju zbog slabe vidljivosti ili ih je u špilju povukla snažna morska struja. Oprema, uključujući GoPro kamere koje su neki od njih nosili, mogla bi pomoći u rekonstrukciji tragedije.