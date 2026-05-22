Otvoren novi prijelaz u Gradiški, no gužve ne prestaju: "Na prelazak se čeka sigurno više od dva sata"

Počele su gužve na graničnim prijelazima.

Na granici s Bosnom i Hercegovinom u Staroj Gradiški bio je reporter Dnevnika Nove TV Tin Kovačić koji je izvijestio o situaciji.

"Uistinu su velike gužve ovdje na granici, i sami smo u koloni čekali više od sat i pol vremena da bismo došli do pozicije na pola kilometra od hrvatske granice, što znači da se na prelazak preko granice čeka sigurno više od dva sata", rekao je Kovačić.

Prijelaz u Staroj Gradiški je potpuno nov, otvoren prije dva dana po ubrzanom procesu. Stari prijelaz, tri kilometra niže Savom prema Bosni i Hercegovini, zatvoren je zbog urušavanja mosta. To je stvorilo određene probleme vozačima kamiona, koji su u Bosni i Hercegovini ostali i po nekoliko dana.

Riječ je o novom prijelazu pa se, kaže Kovačić, sustavi još trebaju uhodati. "Pogotovo entry-exit novi sustav prelaska preko schengenske granice, gdje se morate fotografirati i ostaviti otisak prsta, a to uzima itekako puno vremena", dodao je.

HAK savjetuje da se prate njihove službene stranice i kamere, kako bi vozači znali kolika je gužva na određenoj granici.

