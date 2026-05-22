Dabro kažnjen zbog Grobnice od zlata: Evo koliko je dobio

Josip Dabro dobio je novčanu kaznu za pjevanje pjesme s ustaškim konotacijama, a kaznom se sam pohvalio na svom Facebooku uz napomenu da poštuje zakone RH.

Za pjevanje pjesme sa stihovima "U Madridu grobnica od zlata, tu počiva vođa svih Hrvata", aludirajuću na vođu NDH Antu Pavelića 14. veljače u Komletincima, policija je protiv Dabre i još dvojice muškaraca podnijela optužni prijedlog zbog prekršaja protiv javnog reda i mira.

Dabri je izrečena novčana kazna od 700 eura.

Josip Dabro u Komletincima Foto: Screenshot/x

"700 € za grobnicu od zlata u Španjolskoj! Na Mirogoju za te novce dobiješ pola kvadrata zemlje i račun da se malo pribereš!", napisao je Facebooku.

"Poštujem zakone Republike Hrvatske i smatram da ih treba primjenjivati jednako na sve građane, bez iznimki. Pravda i vladavina prava imaju smisla samo ako su svi pred zakonom jednaki. Nije pravedno da se neke ljude strogo i žurno kažnjava za manje prekršaje, dok drugima prolaze teška kaznena djela i pronevjere milijuna bez odgovornosti. Zakoni moraju vrijediti jednako za sve, neovisno o položaju, moći ili utjecaju", piše saborski zastupnik Domovinskog pokreta i bivši ministar poljoprivrede.