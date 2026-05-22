Dabro kažnjen zbog Grobnice od zlata: Evo koliko je dobio

Za pjevanje pjesme sa stihovima "U Madridu grobnica od zlata, tu počiva vođa svih Hrvata", aludirajuću na vođu NDH Antu Pavelića 14. veljače u Komletincima, policija je protiv Dabre i još dvojice muškaraca podnijela optužni prijedlog zbog prekršaja protiv javnog reda i mira.
Dabri je izrečena novčana kazna od 700 eura.
"700 € za grobnicu od zlata u Španjolskoj! Na Mirogoju za te novce dobiješ pola kvadrata zemlje i račun da se malo pribereš!", napisao je Facebooku.
"Poštujem zakone Republike Hrvatske i smatram da ih treba primjenjivati jednako na sve građane, bez iznimki. Pravda i vladavina prava imaju smisla samo ako su svi pred zakonom jednaki. Nije pravedno da se neke ljude strogo i žurno kažnjava za manje prekršaje, dok drugima prolaze teška kaznena djela i pronevjere milijuna bez odgovornosti. Zakoni moraju vrijediti jednako za sve, neovisno o položaju, moći ili utjecaju", piše saborski zastupnik Domovinskog pokreta i bivši ministar poljoprivrede.