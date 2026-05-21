Horor-prijevara u Hrvatskoj: Žena izgubila čak 300.000 eura, ovo nikada nemojte napraviti

Nova internetska prijevara Hrvaticu je stajala čak 300.000 eura. Policija upozorava građane na veliki oprez prilikom ulaganja putem interneta nakon što je 64-godišnja žena s područja Krapinsko-zagorske županije mjesecima vjerovala nepoznatim osobama koje su joj obećavale veliku zaradu.

Kako je priopćila policija, žena je od siječnja do svibnja ove godine putem internetske platforme za ulaganje stupila u kontakt s osobama koje su joj nudile ulaganja uz navodno sigurnu i visoku dobit.

Prema prijavi, oštećena je u više navrata uplaćivala novac prema njihovim uputama. Kako bi stekla dojam da doista ostvaruje zaradu, dio novca joj je povremeno bio isplaćivan. No kada je zatražila novu isplatu sredstava, novac joj više nije bio dostupan, nakon čega je posumnjala da je prevarena.

Materijalna šteta procjenjuje se na oko 300.000 eura, a policija provodi kriminalističko istraživanje zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela prijevare.

Policija upozorava građane da budu posebno oprezni kod internetskih ulaganja i prepoznaju znakove mogućih prijevara.

Među najčešćim upozoravajućim signalima su učestali iznenadni telefonski pozivi, obećanja o brzoj i golemoj zaradi te uvjeravanja da je investicija potpuno sigurna. Prevaranti često tvrde i da je ponuda dostupna samo kratko vrijeme ili isključivo određenoj osobi kako bi stvorili osjećaj hitnosti.

Građanima se savjetuje da prije bilo kakvog ulaganja uvijek zatraže nepristrani financijski savjet te budu posebno oprezni kada prime neočekivane pozive o investiranju.

Nikada nemojte ovo raditi

Policija upozorava i da nikada ne treba dijeliti PIN kartice, lozinke za internetsko bankarstvo niti podatke s debitnih i kreditnih kartica, posebno sigurnosni CVC/CVV broj sa stražnje strane kartice.

"Ako ste već bili žrtva prijevare, postoji velika mogućnost da će vas prevaranti pokušati ponovno kontaktirati ili vaše podatke proslijediti drugim kriminalcima", upozoravaju iz policije.

Građanima savjetuju da ne šalju novac nepoznatim osobama te da identitet pozivatelja uvijek provjere putem službenih kontakata, a ne brojeva koje im dostave same osobe koje ih kontaktiraju.