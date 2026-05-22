Sumnja na zarazu u Nizozemskoj, WHO upozorava: "Virus ima vrlo visok potencijal brzog širenja"

Nizozemska bolnica objavila je u petak da je primila pacijenta s blagom sumnjom na zarazu virusom ebole te dodala da će rezultati testiranja biti poznati ovog vikenda, prenosi AFP.

Pacijent je smješten na promatranje u specijaliziranu izolacijsku jedinicu, priopćila je Sveučilišna bolnica Radboud, smještena u Nijmegenu na istoku Nizozemske.

Bolnica nije otkrila detalje o pacijentu ili njegovom nedavnom kretanju.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) objavila je ranije u petak da izbijanje ebole u Demokratskoj Republici Kongo sada predstavlja vrlo visok rizik za javno zdravlje u zemlji, u odnosu na visoki rizik ranije.

Šef WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus rekao je da postoji sumnja na 750 zaraženih te 177 smrtnih slučajeva vjerojatno povezanih s virusom u DR Kongu.

U toj nizozemskoj bolnici 12 članova osoblja stavljeno je u karantenu 11. svibnja pošto su liječili pacijenta pozitivnog na hantavirus evakuiranog s kruzera MV Hondius. Tijekom vađenja krvi i uzimanja urina zaraženom pacijentu nisu se pridržavali strogih protokola.

Dosad su potvrđena 82 slučaja zaraze u DR Kongu, za sedmero ljudi je potvrđeno da su umrli od ebole, dok je pod sumnjom još 177 smrtnih slučajeva i 750 zaraženih.

"Potencijal da se ovaj virus brzo proširi je visok, vrlo visok, i to je promijenilo cijelu dinamiku", rekao je Abdirahman Mahamud, čelnik WHO-a za hitne zdravstvene situacije.

Potvrđeno je da američki državljanin koji je radio u Kongu zaražen virusom te je prebačen u Njemačku na skrb.

"Također smo svjesni današnjeg izvješća o još jednom američkom državljaninu s visokorizičnim kontaktom koji je prevezen u Češku", dodao je Tedros.

Glavna znanstvenica WHO-a Sylvie Briand rekla je postoje obećavajući rezultati da bi se antivirusni lijek obeldesivir mogao koristiti među kontaktima ebole da se spriječi širenje bolesti.

WHO je naglasio da je epidemija vjerojatno počela prije dva mjeseca, no proglašena je tek prošli petak.

"Pokušavamo se vratiti unatrag kako bismo zaista stavili pod kontrolu ovu epidemiju. S obzirom na to da se virus još uvijek prenosi, broj će još neko vrijeme nastaviti rasti", rekla je predstavnica WHO-a u Demokratskoj Republici Kongo, Anne Ancia.