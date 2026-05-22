VIDEO Vučić podivljao u studiju, vikao na voditelja: "Baš vas briga za istinu, samo podilazite narativu..."

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je u emisiji "Četvrtkom u 9" na RTS-u, gdje je govorio o slučaju Nešović koji posljednjih dana potresa zemlju. Istraga za ubojstvo Aleksandra Nešovića, navodnog pripadnika beogradskog kriminalnog miljea, vodi se protiv 10 osoba, a među njima je i načelnik Policijske uprave Beograd Veselin Milić, koji je uhićen.

Atmosfera u studiju naglo se zaoštrila nakon pitanja voditelja Zorana Stanojevića o odgovornosti sustava i načinu na koji će država riješiti slučaj u koji je uključen i Milić.

Umjesto konkretnog odgovora o daljnjim koracima države, Vučić je burno reagirao i optužio medije da podilaze takozvanom "blokaderskom narativu". RTS-ov voditelj je većinu vremena šutke slušao Vučićev bijesni monolog.

"I sad vi ne želite povjerovati meni jer valjda sam ja kriminalac s njima i ne želite mi povjerovati zato što morate podilaziti blokaderskom narativu, uvlačite politiku gdje politike nema ili ima poštene politike, da imate nekog tko se pošteno bori za sigurnost ljudi u ovoj zemlji jer nemate drugi način da se dodvorite nekom na Twitteru. Ja nemam problema s tim.

Slušao sam ja u ovoj zemlji da sam ubio Olivera Ivanovića, da sam ubio Cvijana, slušao sam u ovoj zemlji, šutjeli ste i pravili se blesavi za Jovanjicu. Šutjeli ste u ovoj zemlji za ne znam šta. Pa ja imam Bog zna koliko ljudi koji znaju svaki moj korak. I za sve to sam morao trpjeti. I moram trpjeti i večeras pola sata da objasnim zašto je potrebno da donesemo zakon, iako je svakome jasno zašto je potrebno da donesemo zakon jer ne možemo otpustiti nikoga. Nikog živog ne možemo otpustiti", rekao je Vučić.

"I kad ga otpustimo, vrati nam ga sud nakon 15 dana na posao. Što god da je napravio vrate ga poslije 15 dana na posao, i svaki put znate da govorim istinu. I baš vas briga za istinu, baš vas briga za činjenice, jedino je važno hajde da podilazimo narativu blokadera' i 'hajde da pričamo o kojekakvim glupostima", vikao je Vučić.

Voditelj ga je potom pokušao smiriti kazavši da ne vidi gdje je narativ blokadera već da ga zanima kako će cijela situacija biti riješena.

"Ok, ja sam pogriješio, evo rekao sam. To najnormalnije novinarsko pitanje traje 32 minute. Hoćete da vam kažem zašto to radite? Zato što me hoćete vezati, ne za ono što su planovi, što će država raditi, nego da me vežete za nešto što nema veze s državom i politikom, već ima veze s malim dijelovima sustava protiv kojih se borimo i s kojim se obračunavamo. Ali, vi nećete njih vezati u to, nego mene hoćete vezati u to. Cijelo vrijeme to radite, na najpokvareniji mogući način. I nemam nikakav problem da vam odgovorim na svako pitanje. Nisam došao u emisiju, nismo se dogovarali ni za jedno pitanje, kao i svaki put i uvijek sam spreman na sve odgovoriti jer mi je savjest čista, pošteno radim, borim se protiv kriminalaca i sekiram se. Mene je ovo zaprepastilo, ja sam šokiran ovim što sam vidio danas, ne mogu razumjeti da je to bivši policajac mogao napraviti", zaključio je Vučić.