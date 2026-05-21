Julienne Bušić preminula u 78. godini: Osuđena na doživotni zatvor, radila je u Uredu predsjednika Tuđmana

U 78. godini preminula je Julienne Bušić, američko-hrvatska književnica, esejistica, prevoditeljica i udovica Zvonka Bušića.

Od Julienne Bušić oprostio se i premijer Andrej Plenković koji je obitelji i poznanicima preminule Bušić uputio izraze sućuti.

"Svoj je život posvetila borbi za slobodu hrvatskog naroda. Kao Amerikanka, svojom je odanošću hrvatskoj slobodi i neovisnosti dirnula mnoge ljude u domovini i hrvatskom iseljeništvu te ostala trajnim simbolom povezanosti Hrvatske i njezina iseljeništva", poručio je Plenković. Dodao je kako će nedostajati spisateljica, esejistica i prevoditeljica koja je istinski voljela Hrvatsku

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman također je izrazio žaljenje zbog njezine smrti.

"S tugom sam primio vijest o smrti Julienne Bušić. Ostat će zapamćena kao književnica i osoba koja je obilježila dio hrvatske političke i društvene povijesti", napisao je na društvenoj mreži X.

Dodao je da njezina povezanost s Hrvatskom i hrvatskim iseljeništvom ostaje trajno zabilježena u povijesti naše domovine.

Sudjelovala u otmici aviona

Julienne Bušić ostat će zapamćena kao jedna od najkontroverznijih figura hrvatskog iseljeništva. Šira javnost poznaje je po sudjelovanju u otmici američkog putničkog zrakoplova 1976. godine, akciji koju je sa suprugom Zvonkom Bušićem i skupinom hrvatskih emigranata provela kako bi skrenuli pozornost svijeta na položaj Hrvatske unutar tadašnje Jugoslavije.

Otmica zrakoplova kompanije TWA na letu od New Yorka do Chicaga završila je tragedijom nakon što je tijekom deaktivacije bombe postavljene u ormariću njujorške podzemne željeznice poginuo policajac. Zbog toga su Julienne i Zvonko Bušić osuđeni na doživotni zatvor.

Bila u zatvoru 13 godina

Julienne Bušić puštena je iz zatvora 1989. godine nakon 13 godina provedenih iza rešetaka, dok je Zvonko Bušić na slobodu izašao tek 2008., nakon čega je deportiran u Hrvatsku. Umro je 2013. godine.

Nakon hrvatskog osamostaljenja Julienne Bušić preselila se u Hrvatsku. Radila je u Uredu prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, a tijekom godina djelovala je kao književnica, prevoditeljica i publicistica. Svoju povezanost s Hrvatskom i iskustva iz emigracije opisivala je u knjigama i člancima objavljivanima u hrvatskim i američkim medijima.

Studirala je u Sjedinjenim Američkim Državama i Europi te magistrirala njemački jezik i jezikoslovlje. Zvonka Bušića upoznala je 1969. godine tijekom boravka u Beču, a vjenčali su se tri godine kasnije u Frankfurtu.