Europa pod toplinskom kupolom: Stiže preokret, past će rekordi stari 80 godina

Iako ljeto kalendarski još nije počelo, velik dio zapadne Europe idućih će dana zahvatiti temperature kakve se inače bilježe usred ljeta. U mnogim područjima bit će više od deset stupnjeva toplije od prosjeka za ovo doba godine, a meteorolozi očekuju i nove rekorde za svibanj.

Temperature u Portugalu, Španjolskoj, Francuskoj i Velikoj Britaniji trebale bi tijekom petka i početkom idućeg tjedna prijeći 30 stupnjeva Celzijusovih.

U Parizu i Londonu očekuju se do 32 stupnja, na jugozapadu Francuske do 35, dok bi u španjolskim regijama Guadiana i Guadalquivir temperature mogle dosegnuti i 38 stupnjeva, piše Guardian.

Francuska meteorološka služba Meteo-France upozorila je da bi maksimalne i minimalne temperature u više regija, posebno na jugozapadu zemlje, mogle dosegnuti dosad nezabilježene razine za ovo doba godine.

Meteorolozi navode da su gotovo sigurni novi rekordi za najvišu temperaturu izmjerenu u svibnju u Francuskoj, kao i za najvišu prosječnu dnevnu temperaturu u tom mjesecu.

Prema Meteo-Franceu, uzrok neuobičajene vrućine je takozvana toplinska kupola. Riječ je o pojavi u kojoj se vrući zrak iz Maroka zadržava pod snažnim anticiklonom.

Posebno neuobičajeno visoke temperature očekuju se u Bretanji. Meteorolozi navode da bi ondje postojeći rekordi mogli biti premašeni i za više od tri stupnja.

Francuska meteorološka služba upozorila je i da klimatske promjene donose sve češće, ranije i intenzivnije toplinske valove u Europi.

Britanski Met Office objavio je da bi temperature u dijelovima Ujedinjenog Kraljevstva u ponedjeljak lokalno mogle dosegnuti 33 stupnja. Time bi bio srušen trenutačni rekord za svibanj od 32,8 stupnjeva, postavljen 1944. godine.

Za vikend su u Britaniji izdana i izvanredna zdravstvena upozorenja zbog vrućine. U pojedinim dijelovima zemlje mogao bi biti proglašen toplinski val ako temperature tri dana zaredom budu prelazile između 26 i 28 stupnjeva, ovisno o području.

U Francuskoj je proglašenje toplinskog vala strože definirano jer i noćne temperature moraju ostati iznad određene granice. U Španjolskoj bi temperature morale dosegnuti razine karakteristične za vrhunac ljeta.

Temperature u Hrvatskoj neće biti tako ekstremne kao u dijelovima zapadne Europe, no i kod nas slijedi osjetno toplije vrijeme za kraj svibnja. Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, temperatura u Zagrebu vrhunac će dosegnuti u utorak i srijedu, kada bi se mogla popeti do 31 stupnja.

U Splitu će se temperatura ove nedjelje popeti na maksimalnih 27 stupnjeva. Ista temperatura očekuje se i u Rijeci, dok bi u Osijeku u utorak moglo biti 28 stupnjeva. Dan kasnije temperatura bi u Osijeku mogla biti i stupanj viša, a prognozirani su i kiša te grmljavina.

U Španjolskoj, gdje su temperature već u četvrtak dosegnule 38 stupnjeva, dvogodišnja djevojčica preminula je u Galiciji nakon što je satima ostala u automobilu svojeg oca.

Španjolska meteorološka služba Aemet objavila je da će se razdoblje visokih temperatura nastaviti i tijekom idućeg tjedna te da su mogući novi rekordi za svibanj.

"Prava ljetna vrućina najbolji je opis vremena koje očekuje veći dio Španjolske tijekom sljedećih dana", rekao je glasnogovornik Aemeta Ruben del Campo.

Dodao je da će temperature biti između pet i deset stupnjeva iznad prosjeka za ovo doba godine, dok će u sjevernim dijelovima zemlje odstupanje dosezati i 10 stupnjeva.

"To su temperature kakve inače bilježimo u srpnju i kolovozu", rekao je del Campo.