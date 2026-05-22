Dalija Orešković oplela po maturantima: "Poluobrazovani i zatrovani. Možda i najtužnija norijada ikada"

Nakon što su društvene mreže preplavile snimke maturantskih povorki tijekom kojih su se mogli čuti ustaški pokliči, reagirala je saborska zastupnica Dalija Orešković.

Njezinu objavu prenosimo u cijelosti:

"Kada maturanti urliču 'za dom spremni', onda je to sramota. Ali kada to uzvikuje Thompson, ministri, saborski zastupnici i keleminci, Plenkovićeva propaganda nam kaže da je to - domoljublje.

Dok dio maturanata korača s pokličem 'ajmo ustaše', neki drugi maturanti u zrak otpuštaju bijele balone. Da ti srce pukne.

Ovaj dio poluobrazovane i zatrovane mladosti koja ne zna ni s kojom zastavom maše i na ustaštvo miriše, to su budući birači. Takvi će se lakše identificirati sa priprostim hukačima na listama, s travničkim diplomama, s politikom koja bi prekrajala granice u BiH i spajala hrvatski narod izvan RH s maticom, sve U ime velikog domoljublja i te falšne zastave.

Tužna, možda i najtužnija norijada ikada. Ali ne bi me iznenadilo da Plenkovićeva plejada za dom spremnih ministara, proglasi da je atmosfera spektakularna, baš kao što je bila na dan Thompsonovog hipodromskog koncerta", napisala je Orešković.