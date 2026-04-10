Počinje lov na gotovo tisuću stanova koje nudi država: "Moći će se prijaviti svi, ne samo oni do 45 godina"

Put do stana nije lak. Kupovina ili najam, najsretniji su ipak oni koji o tome ne moraju razmišljati.

"Ja imam tu sreću da su mi ga roditelji riješili pa sam tako iz dana u dan dobro raspoložen, ali znam po ekipi iz generacije da nije baš lako. Eto, svima želim svu sreću i nek im je Bog na pomoći", rekao je Marko.

Svima koji svakog jutra listaju oglasnike u potrazi za stanom cijene su paprene. Najam u novogradnji za 50-ak kvadrata kreće se oko 900 eura.

Stanovi za priuštivi najam Foto: DNEVNIK.hr

Na bubnju će se naći nešto manje od tisuću stanova za priuštivi najam, a poziv budućim podstanarima kreće uskoro.

"15. travnja će APN objaviti poziv našim sugrađanima. Tada će se moći prijaviti svi naši sugrađani, i ne samo oni do 45 godina, nego i stariji", poručio je Branko Bačić, ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Branko Bačić, ministar graditeljstva i prostornog uređenja Foto: DNEVNIK.hr

Najbolje će proći oni između 25 i 45 godina s maksimalnih 12 bodova. Četiri boda dobit će svi oni koji su stariji od 55 godina.

Priuštivo stanovanje, kaže ministar, bilo bi da rata, odnosno najam s režijama, ne iznosi više od 30 posto prihoda jednog kućanstva.

"Jedna trećina od plaće sigurno odlazi za najam, minimalno. Ne može se računati za ništa", rekla je građanka Petra.

Gleda se i dohodak. Primanja kućanstva koja su do 1200 eura dobit će najviše bodova. Sve više od toga, postupno manje.

Stanovi za priuštivi najam Foto: DNEVNIK.hr

Samci će pak po ovom kriteriju najgore proći, dobit će samo jedan bod. Što više članova obitelji, više je i tu bodova. Tako će, primjerice, obitelj s dvoje djece dobiti sedam, a s troje devet bodova.

Kriteriji su različiti, od dobi preko prihoda pa sve do prebivališta i zanimanja.

"Prednost bi imali ljudi s manjom platežnom moći, s više djece, koji su akademski obrazovani. Bit će tu kategorija deficitarnih zanimanja - školsko osoblje, medicinske sestre, liječnici i svi deficitarni kadrovi", rekao je ravnatelj APN-a Dragan Hristov.

Dragan Hristov, ravnatelj APN-a Foto: DNEVNIK.hr

Tko bude imao sreće, naći će odgovarajući stan uz najam od tri do deset godina.

Ovo stanari itekako gledaju. "Lokacija, veličina, koliko je nov stan. Ako ti uvale neki stari stan, kojem su vodovod, struja i neke druge stvari loše, onda naravno da ne", dodala je Petra.

Stručnjaci za nekretnine smatraju kako aktiviranje praznih stanova neće još utjecati na korekciju cijene najma.

Stanovi za priuštivi najam Foto: DNEVNIK.hr

"Javilo se manje od tisuću na nivou cijele države, tako da to nije značajan broj koji bi utjecao na tržište. Da pričamo o 10 tisuća, onda bi to bila značajna brojka koja bi imala svoj utjecaj", rekao je Boro Vujović, stručnjak za tržište nekretnina.

A u Hrvatskoj je više od pola milijuna praznih stanova.