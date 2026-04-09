Je li Orbanu odzvonilo? Ovo su najvažniji izbori u Europi, situacija je napeta: "Propaganda je stigla do najprimitivnijeg nivoa"

Zastrašivanje migrantima, prodajom zemlje, čak i ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Izborna kampanja kod susjeda je na vrhuncu!

S jedne strane Viktor Orban koji je sa 16 godina na vlasti jedan od najdugovječnijih europskih šefova vlada. S druge, prvi put nakon dugo vremena, opozicijski čelnik Peter Magyar koji prema anketama ima šanse prekinuti Orbanov niz. Javnost je polarizirana, čak i oni skloni promjenama.

Kada pogledate plakate, imate osjećaj da se izborna utrka vodi između Viktora Orbana i Volodimira Zelenskog.

"On kaže da sad su izbori da li će on biti premijer ili Zelenski. Do tog primitivnog, najprimitivnijeg nivoa je stigla ta njegova propaganda", komentirao je novinar i analitičar Gabor Bodis.

"Da ćemo biti prodani njima i da će naš suverenitet biti izgubljen. I zato je Zelenski poput nekakve demonizirane figure što je nekada bio Soroš, migranti..", dodala je studentica Janka.

U Pečuhu, gradu u kojem je brojna hrvatska zajednica, građani su podijeljeni.

Stjepan Blažetin, voditelj je Katedre za hrvatski jezik i književnost na Filozofskom Fakultetu sveučilišta u Pečuhu, smatra da Hrvati u tom gradu nisu nužno naklonjeni Orbanu, ali da su tradicionalno naklonjeni prema desnom spektru.

Na ulicama su uglavnom mlađi ljudi koji traže promjene.

"Naravno Tisza. Zašto? Želim slobodnu naciju, slobodnu zemlju, slobodan život. Ne sviđa mi se ovaj režim", jedan je od komentara.

Prema trenutačnim anketama Péter Magyar vodeći je kandidat na izborima 12. travnja, koji su zapravo dvoboj između njega i nacionalno-konzervativnog Orbána, koji cilja na petu uzastopnu izbornu pobjedu.

Zbog mađarskog dvodijelnog izbornog sustava, pobjednik pojedinih okruga dobiva sve, pa će čak i ako Magyar dobije na nacionalnoj razini, Orban pobijediti ako neodlučni birači u ruralnim dijelovima Mađarske prevagnu na njegovu stranu. A u to Orban ulaže iznimno mnogo energije, što se može vidjeti i u nedavno objavljenom dokumentarnom filmu Cijena glasa, čiji su autori nezavisni novinari i filmaši, a koji je šokirao Mađarsku.

O detaljima napetih izbora za Provjereno su govorili stručnjaci, novinari, analitičari i građani