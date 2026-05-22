Stiže pravi ljetni vikend: Temperature će rasti do 30 stupnjeva, a onda slijedi preokret

Vikend i početak sljedećeg tjedna obilježit će ljetno, sunčano, suho, pomalo vruće i za doba godine svakako iznadprosječno toplo vrijeme.

No i nije toliko neobično da već u drugoj polovici, a osobito na kraju svibnja temperatura krene rasti na ljetne vrijednosti. Sasvim sigurno, u tjednima koji slijede uz ugodnu toplinu ponekad će biti i vruće, ali vrlo tople dane prekidat će i povremeni prodori svježine, najavio je meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.

Ne treba zaboraviti da smo u dobu godine kad je kiša pljuskovite naravi, dok ljetne oluje znaju biti vrlo intenzivne. No ovih dana, tamo negdje do sredine sljedećeg tjedna, ipak glavnu riječ vodit će sunce, bit ćemo pod prevladavajućim utjecajem termobaričkog grebena koji zahvaća Sredozemlje, centralnu i zapadnu Europu gdje će donijeti čak i veće odstupanje dnevne temperature od prosjeka nego što će to biti ovdje kod nas.

Međutim, i mi možemo reći, s ovim vikendom ljeto je stiglo.

Subotnje jutro bit će većinom sunčano, uglavnom i ugodno, još uvijek na moru i vjetrovito. Puhat će umjerena i jaka bura, lokalno s olujnim udarima. U kopnenom području, većinom umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti između 10 i 15, u gorju jedino malo niža, dok će na moru biti između 16 i 20 stupnjeva.

Središnja Hrvatska

Pretežno sunčano zadržat će se i poslijepodne. Prolazno uz umjerenu naoblaku. Umjeren sjeveroistočnjak će prema večeri slabjeti. Temperatura ide preko 25, ponegdje i do 27 stupnjeva.

Slavonija

Slično i u istočnim predjelima naše zemlje. U Slavoniji, Baranji i Srijemu prevladavat će sunčano te će također biti iznadprosječno toplo. Puhat će vjetar sa sjevera, a najviša dnevna temperatura će biti oko 26, 27 stupnjeva.

Sjeverni Jadran

I u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu sutra sunčano. Puhat će umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima. Prema otvorenom moru, mjestimice sjeverozapadnjak. Temperatura u gorju oko 23, na sjevernom Jadranu će to biti 28 stupnjeva.

Dalmacija

U Dalmaciji isto sunčano te danju vrlo toplo, na jugu i vruće. Puhat će umjerena i jaka bura, moguće lokalno uz poneki olujni udar. Na otvorenom moru sjeverozapadnjak. Temperatura ovdje u subotu ide mjestimice i do ljetnih 30.

Temperatura mora

More nije još jako toplo, no visoka temperatura zraka mogla bi mnoge izvući na plažu. Temperatura mora je oko 18, 19 stupnjeva većinom, izuzev Pule gdje je u petak izmjereno 21.

UV indeks

Sredinom dana držite se hlada, ili barem sad na početku ljeta općenito, nemojte pretjerivati s naglim izlaganjem jakom suncu. Krenite postepeno. Prognozirani UV indeks za ovaj vikend je visok, čak vrlo visok, za sad je to uglavnom gorje, unutrašnjost Dalmacije.

Tri dana kopno

Sljedećih dana većinom sunčano i sve toplije. U ponedjeljak uz umjeren dnevni razvoj oblaka stoji tek mala mogućnost i za pljusak. Puhat će ulavnom slab do umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak. Temperatura će se i u kopnenom području približiti 30 stupnjeva, prema sredini sljedećeg tjedna moguće i dosegnuti celzijevu trideseticu. I jutra će postati toplija.

Tri dana more

Na Jadranu također pravo ljeto. Sunčano i većinom vrlo toplo te pomalo vruće. Puhat će slaba i umjerena, samo u nedjelju prijepodne još i pojačana bura i sjeverozapadnjak. U utorak danju i zapadni i jugozapadni vjetar.

Sljedeći vikend

Početak ljeta uz ovako dug svijetli dio dana i prve ljetne temperature, mnogima je najdraži dio sezone, osobito kad znamo da kasnije periodično imamo i nesnosne vrućine i toplinske valove.

S obzirom na to da u ovom razdoblju ipak još nema ni prevelikih gužvi, ovaj vikend i sljedeći tjedan baš zato izgledaju idealno za more i odmor u prirodi. Nestabilnosti se ponovno očekuju sredinom sljedećeg tjedna kad će se, vjerojatno samo prolazno i temperatura nešto sniziti.