Bivši filipinski predsjednik ide na suđenje u Haag, tereti ga se za 43 ubojstva

Međunarodni kazneni sud (ICC) dao je zeleno svjetlo za suđenje bivšem filipinskom predsjedniku Rodrigu Duterteu po optužbama za zločine protiv čovječnosti.

Taj osamdesetogodišnjak proglašen je sposobnim za suđenje, objavio je u ponedjeljak sud u Haagu.

Preliminarni postupak trebao bi početi 23. veljače.

Duterte je uhićen u ožujku 2025. zbog sumnje da je počinio zločine protiv čovječnosti, na temelju uhidbenog naloga koji je izdao kazneni sud u Manili, te je prebačen u Nizozemsku.

Tužiteljstvo ga tereti za najmanje 43 ubojstva počinjena tijekom "rata protiv droge" u zemlji od 2011. do 2019. godine.

Obrana je tražila obustavu postupka, tvrdeći da ne može pratiti suđenje zbog lošeg zdravstvenog stanja.

Zbog toga je ročište zakazano za rujan bilo odgođeno. Nakon opsežnog liječničkog pregleda, suci su odbacili zahtjev kao neutemeljen.

Suci će sada tijekom prethodnog postupka procijeniti jesu li dokazi dovoljni za otvaranje punog suđenja.

Suđenje bi moglo trajati godinama.

Duterte je bio predsjednik Filipina od 2016. do 2022. te je vodio nemilosrdnu kampanju protiv kriminala povezanog s drogom.

Kao gradonačelnik Davaoa, davao je upute policiji i "odredima smrti" iz Davaoa da ubijaju "kriminalce, uključujući preprodavače droge", navodi se u optužnici.

Organizacije za ljudska prava procjenjuju broj žrtava na do 30.000. Mnogi osumnjičenici navodno su pogubljeni bez suđenja.