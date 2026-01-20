Vuksan promijenio iskaz: "Bilo vrlo stresno, puno toga se nisam mogao sjetiti"

U nastavku svjedočenja na suđenju Zdravku Mamiću i ostalima u tzv. "aferi Dinamo 2", nogometni menadžer Nikky Arthur Vuksan izjavio je u utorak da u Dinamu nitko osim Maria Mamića nije imao saznanja o stvarnim vlasnicima off-shore tvrtki, preko kojih se izvlačio novac iz kluba.

Tijekom drugog dana iskaza na osječkom Županijskom sudu, Vuksan je rekao da u pregovorima o transferima igrača nikada nije bio službeni predstavnik Dinama, već pojedinih igrača s kojima je imao ugovore.

Vuksanovi različiti iskazi u istrazi zbog "velikog stresa"

Napominje kako je osobno sudjelovao u pregovorima o transferima nekih igrača, kao što su Jens Novotny, Nikola Pokrivač ili Ognjen Vukojević.

O nekim transferima, poput Josipa Šimunića ili Vedrana Ćorluke, ima samo sekundarna saznanja, dok je u slučaju transfera Luke Modrića u Tottenham bio prisutan kada je transfer dogovoren, ali u samim pregovorima nije sudjelovao, kao ni u pregovorima o transferu Dejana Lovrena u francuski Lyon.

Potvrdio je kako se s nekim igračima razgovaralo o prodaji njihovih prava na podjelu transfernog obeštećenja, ali on u tome nije sudjelovao. Također mu nije poznato je li Mario Mamić od igrača ta prava kupovao osobno ili preko neke od svojih tvrtki.

Ravnatelj Uskoka Sven Mišković upitao je Vuksana da pojasni razliku iskaza iz istrage, kada je rekao kako je kod transfera Eudarda da Silve u Arsenal osobno išao u London kao predstavnik Dinama, a transfer je dogovoren između dva kluba, dok je u jučerašnjem svjedočenju naveo da je Mario Mamić bio predstavnik Dinama.

Vuksan je odgovorio kako je točno da je Mario Mamić bio predstavnik Dinama u tome transferu, a istraga je bila davno, 2016. godine, a tada je bio pod velikim stresom.

S obzirom da je jučer tvrdio da je Mario Mamić, kao vlasnik tvrtke Rasport Managment, imao ulogu u transferima Da Silve, Mandžukića i Balabana, upitan je da pojasni iskaz iz istrage kada je rekao kako nema saznanja da je tvrtka Rasport Managment, u kojoj je i sam bio zaposlen, sudjelovala u tim transferima.

"Kao što sam rekao, to je bilo vrlo stresno razdoblje i tada se toga nisam mogao sjetiti", odgovorio je Vuksan.

Na upite obrane potvrdio je kako je i u drugim europskim klubovima, poput Juventusa ili Manchester Uniteda, bilo slučajeva da su sinovi dužnosnika tih klubova bili nogometni agenti. Tvrdi kako nema saznanja da je Zoran Mamić donosio odluke o odabiru ili plaćanju agenata te podjeli transfernog obeštećenja između kluba i igrača.

Uskok je uložio primjedbu na Vuksanov iskaz u dijelu o ulozi posrednika u zastupanju igrača, jer je suprotan pravilniku o radu posrednika u transferima igrača, koji je usvojio Izvšni odbor FIFA-e, a preuzeo Hrvatski nogometni savez (HNS).

Također, primjedba je uložena i na dio Vuksanovog iskaza o ulozi Maria Mamića u transferima Nikole Pokrivača, Luke Modrića, Dejana Lovrena, Maria Mandžukića, Ivice Vrdoljaka i Vedrana Ćorluke, jer je u suprotnosti s iskazima ranije ispitanih svjedoka.

Nova glavna rasprava zakazana je za 10. veljače.

Odvjetnik Zdravka Mamića Filip Glavaš u izjavi novinarima ocijenio je kako su Vuksanovim svjedočenjem "opovrgnute sve teze Uskoka o fiktivnosti u uslugama posredovanja", jer je svjedok potvrdio kako je poslove obuhvaćene optužnicom, u najvećoj mjeri, obavio Mario Mamić.

Smatra kako je iz svjedočenja razvidno da "Zdravko Mamić ni na koji način nije oštetio NK Dinamo, već je klubu zaradio novac koji nitko nikada neće zaraditi".

Obrana će kao svjedoka zvati Arsena Wengera

Najavio je kako će u daljnjem tijeku postupka obrana ustrajati u prijedlogu da se kao svjedoci pozovu svi neposredni sudionici pregovora o transferima igrača, među kojima i nekadašnji trener i menadžer Arsenala Arsene Wenger, koji ima neposredna saznanja o transferu Eduarda da Silve.

U tzv. aferi "Dinamo 2", za izvlačenje novca iz kluba u sklopu zločinačkog udruženja, uz Zdravka i Zorana Mamića, koji su u bijegu u BiH i kojima se sudi u odsutnosti, optužnicom su obuhvaćeni Zdravkov sin Mario Mamić, bivši Dinamov direktor Damir Vrbanović, poduzetnici Sandro Stipančić i Igor Krota te menadžer Nikky Arthur Vuksan.

Uskok tereti Zdravka Mamića da je od prosinca 2004. do prosinca 2015. godine ostale okrivljenike organizirao u zločinačko udruženje te da su klub oštetili sklapanjem fiktivnih ugovora između Dinama i više tvrtki iz Velike Britanije, Švicarske, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Svetog Vincenta i Grenadina, Belizea, Hong Konga, Gibraltara i SAD-a, te ispostavljanjem računa o plaćanju nepostojećih usluga za transfere igrača, koje je Dinamo plaćao.

Izmijenjenom optužnicom Uskok tereti Zdravka Mamića i ostale okrivljenike da su kaznenim djelima NK Dinamo oštetili za 25,8 milijuna eura, a zagrebački klub je neosnovano obvezan na plaćanje još milijun eura. Tužiteljstvo tereti okrivljenike da su taj novac dijelili između sebe i koristili za svoje potrebe.

Potkraj listopada 2023. godine Vuksan je priznao krivnju i nagodio se s Uskokom, pa je osuđen na godinu dana zatvora, uvjetno na pet godina. Krivnju je potkraj studenog 2023. godine priznao i poduzetnik Igor Krota, koji je osuđen na devet mjeseci zatvora, što je zamijenjeno radom za opće dobro.

Krivnju su u prosincu 2024. godine priznali Mario Mamić i poduzetnik Sandro Stipančić. Mario Mamić je bezuvjetno osuđen na godinu i četiri mjeseca zatvora, a Stipančić na 11 mjeseci zatvora, što je zamijenjeno radom za opće dobro.