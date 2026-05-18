FOTO Drama u zraku: Grom pogodio zrakoplov, piloti su bili prisiljeni na ovaj potez

Zrakoplov EasyJeta, koji je putovao iz zračne luke London Gatwick za Milano, bio je prisiljen na dramatično izvanredno slijetanje nakon što ga je pogodio grom.

Sve se dogodilo ubrzo nakon što je avion poletio po olujnom vremenu.

Let U28305 poletio je s Gatwicka u četvrtak u 14:22, a riječ je o zrakoplovu Airbus A319. Dok se avion uspinjao kroz tamne oblake, pogodio ga je grom.

Snimka tog trenutka pojavila se i na društvenim mrežama.

EasyJet flight U28305 was struck by lightning this afternoon after taking off from Gatwick on its way to Milan. The aircraft was an A319 (G-EZDH) and departed Gatwick at 14.22GMT



Incredibly, it was captured on camera. The flight made a safe landing back at Gatwick#lightning… pic.twitter.com/OGXZnKTCBk — Louis Knowles (@StormTrackUK) May 14, 2026

Piloti su nastavili uzlet na oko 4800 metara provodeći provjere zrakoplovnih sustava. Zatim su donijeli odluku o povratku u zračnu luku Gatwick, piše The Sun.

Avion je potom sigurno sletio natrag na pistu.

"Let EZY8305 vratio se na Gatwick ubrzo nakon polijetanja zbog udara groma, što je u skladu sa standardnim procedurama. Zrakoplov je opremljen da izdrži udar groma i sigurnost leta ni u jednom trenutku nije bila ugrožena", izjavio je glasnogovornik EasyJeta te dodao:

"Pilot je izveo rutinsko slijetanje, nakon čega smo putnicima osigurali osvježenje u terminalu te organizirali zamjensku posadu i zrakoplov kako bi nastavili let za Milano kasnije iste večeri. Sigurnost naših putnika i posade najveći je prioritet EasyJeta, a tvrtka upravlja svojom flotom zrakoplova u strogom skladu sa svim smjernicama proizvođača."

Moderni putnički zrakoplovi posebno su dizajnirani da izdrže udare groma i sigurno preusmjere električnu struju dalje od putnika i ugrađenih sustava.

Ranije ovog mjeseca EasyJet je bio prisiljen prizemljiti avion i na Kosovu – oko 1000 kilometara udaljenom od svog odredišta u Antalyji u Turskoj – nakon što je na letu izbila tučnjava putnika u alkoholiziranom stanju. EasyJet je u odgovoru naveo da "ne toleriraju remetilačko ponašanje" na svojim letovima.