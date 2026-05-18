VIDEO Uznemirujuća snimka iz aviona: Putnik snimio dramu tijekom polijetanja u Splitu

Putnik iz aviona Croatia Airlinesa snimio je dramatičan trenutak kada je Airbus A220-300 tijekom zaleta za polijetanje u subotu skrenuo s piste u Zračnoj luci Split.

Na snimci, koju je zabilježio jedan od putnika, vidi se trenutak u kojem avion tijekom ubrzavanja izlazi izvan piste, dok putnici u kabini prate razvoj situacije. Incident se dogodio tijekom zaleta za polijetanje, a zasad nisu poznati svi detalji o uzroku događaja.

U zrakoplovu se nalazilo 130 putnika i pet članova posade. Svi su nakon incidenta evakuirani, a avion je pritom pretrpio materijalnu štetu. Zbog događaja došlo je i do kašnjenja te odgađanja više letova u splitskoj zračnoj luci.

Croatia Airlines još nije objavila službeno priopćenje o uzroku incidenta ni detalje o eventualnim posljedicama za putnike i posadu.

WATCH: A passenger onboard Croatia Airlines A220-300 captured the moment the aircraft veered off the runway during its takeoff roll at Split Airport.

📹: Neven Brnjas

Na terenu su bili istražitelji Agencije za istraživanje nesreća, a očevid je dovršen. Ipak, istraga o tome što je dovelo do izlijetanja aviona s piste tek je započela.

"Očevid je završio, međutim istraga je tek počela. Sada slijede tehničke analize i prikupljanje različitih podataka. Poznato je da je avion prilikom uzlijetanja bio zanesen u lijevu stranu. Zbog čega, još ne znamo, to ćemo utvrditi u kasnijem tijeku istrage", rekao je Danko Petrin, glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća.