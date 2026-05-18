Pustili snimku razgovora Smažila i Centra 112 iz noći ubojstva: "Sama se upucala"

Bivši policajac Marko Smažil, koji je optužen za ubojstvo studentice Mihaele Berak, u rujnu 2023. u Osijeku, te je večeri osječkom Centru 112 prijavio da se Mihaela ustrijelila njegovim službenim pištoljem.

Proizlazi to iz sadržaja snimke telefonskog poziva okrivljenog Smažila prema osječkom Centru 112, a koja je u ponedjeljak reproducirana u nastavku ponovljenog suđenja na osječkom Županijskom sudu.

U telefonskom pozivu Smažil je zatražio dolazak Hitne pomoći, u svoj stan u Cvjetkovoj ulici u Osijeku, navodeći "kako se cura, koja je bila kod njega u stanu, upucala njegovim službenim pištoljem". Na upite dežurstva Centra 112 odgovorio je kako Mihaela "ne diše".

Na prijedlog tužiteljstva javnost je isključena s ostalog dijela današnje glavne rasprave, u kojem je najavljena reprodukcija DVD medija, sa sadržajima koji se, smatra tužiteljstvo, odnose na osobni, obiteljski i intimni život Mihaele Berak.

Smažilova obrana usprotivila se takvom prijedlogu, smatrajući da DVD mediji, koji su predloženi kao dokaz, nisu takvoga sadržaja da bi tijekom reprodukcije javnost trebala biti isključena.

No, Sudsko vijeće je odlučilo da se javnost isključi s ostalog dijela rasprave radi zaštite osobnog, obiteljskog i intimnog života žrtve, smatrajući da DVD mediji doista sadrže takve informacije, pa su u sudnici ostali samo predstavnici tužiteljstva, obrane te roditelji Mihaele Berak i njihov odvjetnik Davor Ćavar.

Ponovno suđenje i poricanje ubojstva

Prošlogodišnjom presudom osječkog Županijskog suda, Smažil je proglašen krivim za ubojstvo te osuđen na 18 godina zatvora, ali je Visoki kazneni sud (VKS) u veljači 2026. ukinuo presudu i vratio predmet prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje i odlučivanje.

Na početku ponovljenog suđenja u ožujku 2026. godine Smažil je izjavio da se smatra krivim, ali ne za kazneno djelo za koje ga se tereti te porekao da je imao namjeru počiniti kazneno djelo ubojstva.

Optužnica ga tereti da je 20. rujna 2023. oko 22 sata u svom stanu u Osijeku, u nakani da usmrti 21-godišnju žrtvu s kojom je bio u vezi, iz službenog pištolja marke "HS-9" ispalio hitac u glavu Mihaele Berak. Tako joj je zadao prostrijelnu ozljedu glave i vrata, s razdorom glavne vratne arterije, uslijed koje je Mihaela Berak umrla na mjestu zločina.

Iako je policija svog službenika prvobitno teretila za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti te dovođenje u opasnost života i imovine, sumnjajući da je neoprezno rukovao službenim naoružanjem, osječko županijsko tužiteljstvo je, nakon ispitivanja osumnjičenika, to prekvalificiralo u kazneno djelo ubojstva i predložilo određivanje istražnog zatvora.

Tijekom ispitivanja u policiji i Državnom odvjetništvu optuženi je porekao počinjenje kaznenoga djela, navodeći da nije imao namjeru ubiti Mihaelu Berak, već da je do pucanja i ispaljenja metka došlo prilikom neopreznog rukovanja pištoljem. Tužiteljstvo je takvu obranu okrivljenika tada ocijenilo nelogičnom, neuvjerljivom te u suprotnosti s ostalim prikupljenim dokazima te ga osumnjičilo i optužilo za ubojstvo.

Prvo suđenje bilo je u cijelosti zatvoreno za javnost, što je tužiteljstvo zatražilo i u ponovljenom postupku, ali je Sudsko vijeće to odbilo i odlučilo kako će javnost biti isključena samo tijekom čitanja iskaza svjedoka, koji se odnose na osobni, obiteljski i intimni život žrtve.