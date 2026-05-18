VIDEO Policija intervenirala, ljudi se tukli i čekali danima u redovima, a sve zbog jedne stvari

Švicarski proizvođač satova Swatch zatvorio je tijekom vikenda više od 30 poslovnica diljem svijeta nakon što je lansiranje limitirane kolekcije džepnih satova Royal Pop, nastale u suradnji s luksuznim brendom Audemars Piguet, izazvalo kaotične gužve, nerede i policijske intervencije.
Istraživanje u tijeku
Ubojicu iz Drniša locirao je dron, cure detalji: Bio je gol i posipao je papar
Objavila policija
Uhićen ubojica iz Drniša
Nakon intenzivne potrage
Našli su ga s oružjem, morali su ga vezati: Policija objavila detalje uhićenja ubojice iz Drniša
Kompanija je potvrdila zatvaranje trgovina u New Yorku, Parizu, Londonu, Torontu, Glasgowu, Cardiffu, Dubaiju i drugim velikim gradovima zbog sigurnosnih razloga i nekontroliranih redova kupaca koji su danima čekali priliku da kupe sat.
Ogroman interes izazvao je kaos na više lokacija u Europi i Sjevernoj Americi. Do naguravanja, sukoba i tučnjava došlo je u Londonu, Manchesteru, Birminghamu, Liverpoolu i Sheffieldu, kao i u Milanu te u blizini Haaga.
Kupci su u nekim gradovima kampirali cijelu noć, a pojedini i nekoliko dana prije početka prodaje, nadajući se da će doći do jednog od traženih modela Royal Pop.
Britanska policija intervenirala je na više lokacija. U Birminghamu je izdana naredba o raspršivanju okupljenih, dok je u Cardiffu uhićen 25-godišnji muškarac kojem je također uručen nalog za udaljavanje. U Londonu su u trgovačkim centrima Battersea Power Station i Westfield raspoređeni policijski psi kako bi pomogli u kontroli mase.
Na društvenim mrežama pojavile su se snimke ljudi koji se probijaju pored zaštitara u Batterseaju, dok su britanski mediji izvijestili o fizičkom obračunu u Trafford Centru u Manchesteru.
Swatch je zbog sigurnosne situacije drugi dan zaredom držao zatvorenima trgovine u Manchesteru i Liverpoolu, piše Guardian.
Kaotično je bilo i u Francuskoj, gdje su se u nekoliko gradova tijekom noći formirali redovi od stotina ljudi. U Parizu je policija upotrijebila suzavac kako bi rastjerala masu od oko 300 ljudi ispred Swatchove trgovine nakon što su oštećeni metalni izlog i sigurnosna vrata.
Francuska policija pritom je poručila da su trgovine ozbiljno podcijenile potrebu za dodatnim sigurnosnim mjerama.
Slične scene zabilježene su i u Italiji, gdje je prema snimkama lokalnih medija izbila tučnjava ispred Swatchove trgovine u Milanu odmah nakon otvaranja.
U Nizozemskoj je policija morala intervenirati u trgovačkom centru u blizini Haaga nakon što su stotine ljudi pohrlile prema trgovini Swatch. Zbog napete atmosfere i svađa trgovina na kraju nije ni otvorena, a zatvorene su ostale i poslovnice u Amsterdamu i Utrechtu.
Ni u New Yorku situacija nije bila mirnija. Na otvaranju trgovine na Times Squareu došlo je do guranja i naguravanja, a jedan od kupaca, John McIntosh, koji je čekao u redu od srijede, opisao je atmosferu izuzetno kaotičnom.
McIntosh je rekao kako je planirao kupiti jarko obojeni sat koji se prodavao za oko 400 dolara kako bi ga odmah preprodao po višestruko većoj cijeni.
Na internetskim platformama satovi su se već tijekom vikenda preprodavali po enormnim iznosima. Na britanskom eBayu pojedini modeli nudili su se za čak 3000 funti, iako je službena cijena u Velikoj Britaniji 335 funti. Satovi Audemars Pigueta inače se prodaju za više od 15.000 funti.
Drugi kupac u New Yorku, koji se predstavio kao Mac, rekao je da je uspio nabaviti sat nakon pet dana čekanja u redu.
"Bilo je prilično kaotično i gadno, ali uspio sam ući. Maloprodajna cijena bila je oko 400 dolara, a jedan sam odmah prodao za 4000", rekao je.
Kupac po imenu Benny izjavio je da nije želio čekati, pa je za sat odmah platio 2400 dolara.
"To je oko 2000 dolara više od maloprodajne cijene, ali Audemars Piguet ne možete dobiti za manje od toga. Mislim da je to bila prava krađa!" rekao je.
Swatch je nakon svega pozvao kupce da ne dolaze masovno u trgovine te poručio da će kolekcija Royal Pop biti dostupna još nekoliko mjeseci.
"Kako bismo osigurali sigurnost naših kupaca i zaposlenika, molimo ljude da ne žure u naše trgovine u velikom broju. U nekim zemljama redovi duži od 50 ljudi neće biti dopušteni, a prodaja će možda morati biti privremeno zaustavljena", poručili su iz kompanije.