VIDEO Policija intervenirala, ljudi se tukli i čekali danima u redovima, a sve zbog jedne stvari

Švicarski proizvođač satova Swatch zatvorio je tijekom vikenda više od 30 poslovnica diljem svijeta nakon što je lansiranje limitirane kolekcije džepnih satova Royal Pop, nastale u suradnji s luksuznim brendom Audemars Piguet, izazvalo kaotične gužve, nerede i policijske intervencije.

Kompanija je potvrdila zatvaranje trgovina u New Yorku, Parizu, Londonu, Torontu, Glasgowu, Cardiffu, Dubaiju i drugim velikim gradovima zbog sigurnosnih razloga i nekontroliranih redova kupaca koji su danima čekali priliku da kupe sat.

Ogroman interes izazvao je kaos na više lokacija u Europi i Sjevernoj Americi. Do naguravanja, sukoba i tučnjava došlo je u Londonu, Manchesteru, Birminghamu, Liverpoolu i Sheffieldu, kao i u Milanu te u blizini Haaga.

Kupci su u nekim gradovima kampirali cijelu noć, a pojedini i nekoliko dana prije početka prodaje, nadajući se da će doći do jednog od traženih modela Royal Pop.

Britanska policija intervenirala je na više lokacija. U Birminghamu je izdana naredba o raspršivanju okupljenih, dok je u Cardiffu uhićen 25-godišnji muškarac kojem je također uručen nalog za udaljavanje. U Londonu su u trgovačkim centrima Battersea Power Station i Westfield raspoređeni policijski psi kako bi pomogli u kontroli mase.

Na društvenim mrežama pojavile su se snimke ljudi koji se probijaju pored zaštitara u Batterseaju, dok su britanski mediji izvijestili o fizičkom obračunu u Trafford Centru u Manchesteru.

Swatch je zbog sigurnosne situacije drugi dan zaredom držao zatvorenima trgovine u Manchesteru i Liverpoolu, piše Guardian.

Kaotično je bilo i u Francuskoj, gdje su se u nekoliko gradova tijekom noći formirali redovi od stotina ljudi. U Parizu je policija upotrijebila suzavac kako bi rastjerala masu od oko 300 ljudi ispred Swatchove trgovine nakon što su oštećeni metalni izlog i sigurnosna vrata.

À Paris, Bordeaux ou Lyon, des files interminables devant des boutiques Swatch afin de mettre la main sur un modèle avec l'horloger de luxe Audemars Piguet. Objectif pour certains : faire une bonne affaire en revendant ces montres. Mais à Lille, notamment, ceux qui avaient dormi… pic.twitter.com/Hh8n8E1nD6 — franceinfo (@franceinfo) May 16, 2026

Francuska policija pritom je poručila da su trgovine ozbiljno podcijenile potrebu za dodatnim sigurnosnim mjerama.

Slične scene zabilježene su i u Italiji, gdje je prema snimkama lokalnih medija izbila tučnjava ispred Swatchove trgovine u Milanu odmah nakon otvaranja.

U Nizozemskoj je policija morala intervenirati u trgovačkom centru u blizini Haaga nakon što su stotine ljudi pohrlile prema trgovini Swatch. Zbog napete atmosfere i svađa trgovina na kraju nije ni otvorena, a zatvorene su ostale i poslovnice u Amsterdamu i Utrechtu.

Shoppers brawled outside a Swatch store in Milan following the launch of its new collaboration with luxury watchmaker Audemars Piguet.



The watch sells for £335 retail, but some have been seen put up for resale online for up to £16,000.



The rare collaboration has seen long… pic.twitter.com/pVTqfWAVIv — Channel 4 News (@Channel4News) May 18, 2026

Ni u New Yorku situacija nije bila mirnija. Na otvaranju trgovine na Times Squareu došlo je do guranja i naguravanja, a jedan od kupaca, John McIntosh, koji je čekao u redu od srijede, opisao je atmosferu izuzetno kaotičnom.

McIntosh je rekao kako je planirao kupiti jarko obojeni sat koji se prodavao za oko 400 dolara kako bi ga odmah preprodao po višestruko većoj cijeni.

Na internetskim platformama satovi su se već tijekom vikenda preprodavali po enormnim iznosima. Na britanskom eBayu pojedini modeli nudili su se za čak 3000 funti, iako je službena cijena u Velikoj Britaniji 335 funti. Satovi Audemars Pigueta inače se prodaju za više od 15.000 funti.

Drugi kupac u New Yorku, koji se predstavio kao Mac, rekao je da je uspio nabaviti sat nakon pet dana čekanja u redu.

Nobody camped 8 days for a pocket watch.



They camped for the right to own something with an Audemars Piguet logo for $400 instead of $30,000.



AP built their brand over 50 years by making sure most people can never buy one. Waitlists. Relationships. Six figures minimum. The wall… pic.twitter.com/kEVzv3Uj8z — Tat Thang (@tatthang) May 16, 2026

"Bilo je prilično kaotično i gadno, ali uspio sam ući. Maloprodajna cijena bila je oko 400 dolara, a jedan sam odmah prodao za 4000", rekao je.

Kupac po imenu Benny izjavio je da nije želio čekati, pa je za sat odmah platio 2400 dolara.

"To je oko 2000 dolara više od maloprodajne cijene, ali Audemars Piguet ne možete dobiti za manje od toga. Mislim da je to bila prava krađa!" rekao je.

Swatch je nakon svega pozvao kupce da ne dolaze masovno u trgovine te poručio da će kolekcija Royal Pop biti dostupna još nekoliko mjeseci.

"Kako bismo osigurali sigurnost naših kupaca i zaposlenika, molimo ljude da ne žure u naše trgovine u velikom broju. U nekim zemljama redovi duži od 50 ljudi neće biti dopušteni, a prodaja će možda morati biti privremeno zaustavljena", poručili su iz kompanije.