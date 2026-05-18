Drama u Dalmaciji: Radnici teško ozlijeđeni u trafostanici, jedan se bori za život

Dvojica djelatnika ozlijeđena su u nedjelju oko 8:40 sati u prostoru trafostanice na području Kaštela, priopćila je PU splitsko-dalmatinska.

Muškarci su prevezeni u bolnicu, gdje su liječnici ustanovili da je jedan od njih zadobio teške i po život opasne ozljede, te je zadržan da daljnjem liječenju. Drugi zaposlenik zadobio je teške ozljede, ali je nakon obrade otpušten iz bolnice.

Na mjestu događaja uz nazočnost inspektora zaštite na radu Državnog inspektorata obavljen je očevid.

Prema dosad utvrđenim informacijama u događaju, nema elemenata kaznenog djela. O događaju je obaviješteno nadležno državno odvjetništvo, kojemu će uz posebno izvješće biti dostavljena cjelokupna dokumentacija.