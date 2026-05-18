Kakva je to karta? Trump zaprijetio Iranu, društvene mreže brzo ga ismijale: "Ništa od ovoga nije stvarno mjesto"

Američki predsjednik Donald Trump poslao je novu prijetnju Iranu, jednu od mnogih koje je na svojoj društvenoj mreži Truth Social objavio tijekom vikenda.

Na karti Bliskog istoka, koja je prekrivena američkom zastavom, ucrtane su strelice iz susjednih zemalja prema Iranu, sugerirajući da bi se mogli pokrenuti novi napadi na tu zemlju.

Međutim, korisnici društvenih mreža vrlo su brzo primijetili da je Trump objavio poprilično netočnu kartu Bliskog istoka, na kojoj je niz pogrešaka. Uvjereni su da je kartu generirala umjetna inteligencija.

Na karti Irana upisana su imena nekoliko gradova koji uopće ne postoje, a i imena država Bliskog istoka krivo su napisana. Umjesto Tajikistan, kako se na engleskom jeziku naziva Tadžikistan, na karti piše Tabkistan. Također, umjesto Azerbaijan (engleska riječ za Azerbajdžan), na Trumpovoj karti stoji Azerrajan.

Donald Trump posts graphic showing a map of the Middle East overlaid with the American flag, with red arrows pointing toward Iran from several directions. — NewsWire (@NewsWire_US) May 17, 2026

"Toha. Mirmonian. Azerrajan. Tabkistan. Kapetan. Ulmloram. Manaktan. Robar. Penaan. Barwt. Bimm. Ništa od ovoga nije stvarno mjesto", kaže jedan od korisnika X-a.

"Ništa nije suptilna diplomacija kao lekcija iz geografije sa strelicama. Prilično sam siguran da predložak UN-a za PowerPoint ne uključuje ovaj font", dodao je drugi.

"Također, tko dolazi iz Afganistana? Je li Trump napravio još jedan dogovor s talibanima?", napisao je jedan od korisnika X-a.