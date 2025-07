Putovanje za pamćenje

Usred leta čuo se gromoglasni prasak, a onda je uslijedila nova drama: "Ljudi su plakali, netko se molio"

Zrakoplov Delta Foto: screenshot/Platforma X

Delta let 127 je poletio iz Madrida za New York, no otprilike nakon trećine puta preko Atlantika putnici su čuli gromki prasak.