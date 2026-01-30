Objavljeni novi dokumenti o Epsteinu: Tri milijuna stranica, fotofrafije i pornografija...

Američko ministarstvo pravosuđa u petak je objavilo novi niz dosjea povezanih s pokojnim, osuđivanim seksualnim prijestupnikom Jeffreyem Epsteinom, što je posljednje nastojanje Trumpove administracije da se pridržava zakona izglasanog u studenom koji je zahtijevao od ministarstva da objavi sve dokumente povezane s Epsteinom do 19. prosinca 2025. godine.

Ministarstvo je krajem godine reklo da mora pregledati više od pet milijuna stranica i zbog toga zaposliti stotine odvjetnika, no neki članovi Kongresa su ga kritizirali da zbog sporosti krši zakon.

Predsjednik Donald Trump, koji je bio prijatelj s Epsteinom 1990-ih i ranih 2000-ih, prije nego što su se udaljili godinama prije prve Epsteinov osude, mjesecima se opirao bilo kakvoj objavi dok Demokrati i Republikanci u Kongresu nisu progurali zakon unatoč njegovim prigovorima.

Zakon je dopustio neke preinake, uključujući zaštitu žrtava i tekućih istraga. No dosjei koji su dosad objavljivani uvelike su revidirani, u nekim slučajevima i u cijelosti, što je frustriralo zakonodavce.

Epstein, njujorški financijaš, pronađen je obješen u svojoj ćeliji 2019. dok je čekao na suđenje za trgovinu seksualnim uslugama. Iako se njegova smrt smatra samoubojstvom, potpirila je godine teorija zavjere, od kojih je neke Trump sam poticao među svojim pristašama tijekom predsjedničke kampanje 2024. godine.

Epsteinov skandal postao je dodatni politički problem za Trumpa, koji se već suočava s padom potpore po raznim pitanjima, uključujući i time kako upravlja gospodarstvom i pitanjima imigracije.

Kako piše BBC, objavljeni dosjei uključuju tri milijuna stranica, 180.000 slika i 2000 videozapisa, od kojih nije sve snimio Epstein, a uključuju i neke komercijalne pornografije.