Zbog Epsteina je zaratio s Trumpom, a dosjei otkrili poruke: "Kad će biti najluđa zabava na našem otoku?"

Među više od tri milijuna novobjavljenih dosjea povezanih s osuđivanim seksualnim prijestupnikom Jeffreyem Epsteinom istaknulo se više poznatih imena. U laži je uhvaćen kontroverzni milijarder Elon Musk.

U prepisci između njih dvojice u studenom 2012. , Epstein je napisao Musku: "Za koliko ljudi će biti potreban helikopter do otoka?", na što je Musk odgovorio: "Vjerojatno samo Talulah i ja. Koji će dan/noć biti najluđa zabava na =našem otoku?".

Objavljeni dosjei Foto: Department of Justice/Screenshot

Glumica Talulah Riley i Musk dva puta su bili u braku između 2010. i 2016. Razmjena poruka između Muska, Epsteina i Lesley Groff, koja je 20 godina radila kao izvršna asistentica za Epsteina, iz prosinca 2013. također pokazuje da je Musk želio posjetiti ono što je postalo poznato kao "Epsteinov otok".

Groff je Epsteina krajem prosinca podsjetila da je Musk pitao da dođe na njegov otok 2. siječnja 2014. godine.

"Bit ću na području Britanskih Djevičanskih Otoka/St. Bartolomeja tijekom blagdana. Je li sada dobro vrijeme za posjet?", napisao je Musk 13. prosinca 2013., na što je Epstein odgovorio da će početak nove godine biti dobar, dodajući: "Uvijek ima mjesta za tebe".

Objavljeni dosjei Foto: Department of Justice/Screenshot

Na Božić je Epstein u drugoj e-poruci napisao: „2 ili 3 bi bila savršena. Doći ću po tebe.“

Drugi e-mailovi pokazuju da je Kimbal Musk, Elonov brat, također bio zainteresiran za sastanak s Epsteinom.

"Može li JE popiti kavu s Kimbalom Muskom u 10 sati u petak, 5. listopada?" stoji u mailu iz listopada 2012. Imena onih koji su poslali i primili e-poruku su redigirana.

Musk tvrdio da je odbio Epsteina

Nije jasno je li Musk na kraju posjetio otok. No, ovi e-mailovi pokazuju razinu komunikacije koja ranije nije bila poznata, unatoč tome što je Musk pokušavao diskreditirati svoje protivnike povezujući ih s Epsteinom, piše CNN.

Musk je ranije tvrdio da je odbio Epsteinove pokušaje da ga nagovori da posjeti jedan od dva otoka koja je Epstein posjedovao – Great St. James i Little St. James – u Američkim Djevičanskim otocima, blizu Britanskih Djevičanskih otoka. Little St. James bio je epicentar višedesetljetnog zlostavljanja djevojčica i mladih žena koje je počinio Epstein.

Uz to, Musk je tijekom svađe s Trumpom prošle godine sugerirao da je američki predsjednik usporio objavu dokumenata o Epsteinu jer se njegovo ime pojavljuje u njima. U rujnu, nakon što se Muskov ime pojavilo u još jednoj seriji dokumenata, nastojao se distancirati od osuđenog seksualnog prestupnika. Tada je na X-u napisao da ga je Epstein pokušao nagovoriti da posjeti njegov otok i da je on odbio.