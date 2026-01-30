Inspekcija otkrila brojne nepravilnosti, kupci su bijesni: "Mulja se gdje se može"

Zapinje s primjenom novog pravilnika za voće i povrće. Poljoprivredna inspekcija provela je 12 nadzora i u 10 slučajeva utvrdila nepravilnosti. Pravila koja bi kupcima trebala jamčiti da kupuju domaće proizvode, i dalje se krše.

Kupci i dalje ne nalaze obvezni podatak o zemlji podrijetla, koji prema pravilniku mora biti istaknut istim fontom kao i cijena proizvoda. Iz poljoprivredne komore pozdravljaju pravilnik i nadaju se da će se što prije u potpunosti primjenjivati.

Prošlogodišnje nacionalno istraživanje o potrošačkim navikama pokazalo je da je kupcima, uz cijenu, najvažniji sirovinski sastav i zemlja podrijetla proizvoda. Nepoštivanje propisa donijelo je ogorčenost među potrošačima.

"Mulja se gdje se može. Uvijek su vremena bila teška, ali danas su takva da se gleda na sve moguće načine nešto zaraditi sa strane", rekao je Javor iz Zagreba.

Za one koji nisu poštovali pravilnik pokreću se prekršajni postupci. Kazne su od 660 do gotovo 7000 eura.

Iz sektora za trgovinu kažu kako trgovcima treba dati vremena, a što je poručio ministar Vlajčić, pogledajte u prilogu novinarke Nove TV, Elvire Gašparović.