Porastao broj žrtava požara u švicarskom baru, roditelji prosvjeduju: "Zašto naša djeca nisu mogla izići?"

Tinejdžer ozlijeđen u požaru koji je za Novu godinu zahvatio bar u švicarskom skijalištu preminuo je u bolnici, čime je broj poginulih u katastrofi porastao na 41, objavila je u nedjelju javna tužiteljica kantona, Wallis Beatrice Pilloud.

Pilloud je rekla da njezin ured, koji istražuje tragediju, u ovoj fazi neće objaviti daljnje informacije. 18-godišnji mladić preminuo je u bolnici u Zürichu 31. siječnja.

U subotu su se prosvjednici okupili u Lutryju, predgrađu Lausanne, odakle je bilo nekoliko žrtava koje su poginule u požaru koji je 1. siječnja izbio u skijalištu Crans-Montana.

"Tristan bi za četiri mjeseca napunio 18 godina, ali ja sam i majka još 155 drugih žrtava", rekla je okupljenima Vincianne Stucky, koja je u tragediji izgubila sina. Držeći njegovu fotografiju, poručila je: "Ići ćemo do kraja".

Laetitia Brodard-Sitre na prosvjedu Foto: Afp

Na prosvjedu su bili članovi obitelji i prijatelji poginulih. Neki su nosili bijele ruže, a drugi transparente s natpisom "Niste sami", prenosi RFI.

Povorka je krenula sa stadiona lokalnog nogometnog kluba, čijih je sedam igrača poginulo u požaru. Zatim se zaustavila ispred crkve, gdje su zvona zvonila pet minuta dok su sudionici polagali cvijeće, nakon čega se povorka vratila na stadion.

Deseci ozlijeđenih liječe se u inozemstvu, istrage u tijeku

Požar je izbio u plesnom dijelu bara Le Constellation u Crans-Montani, gdje je bio orgnaiziran doček Nove godine. Tužitelji vjeruju da su prskalice pričvršćene na boce šampanjca zapalile akustičnu izolacijsku pjenu na stropu.

Uz vlasnike bara, bračni par iz Francuske, u tijeku je i istraga protiv bivšeg dužnosnika zaduženog za sigurnosne provjere bara. Lokalne vlasti otkrile su da u baru nije obavljen nijedan godišnji sigurnosni pregled još od 2019. godine.

Jedna od majki koja je u požaru izgubila dijete, Laetitia Brodard-Sitre, rekla je na prosvjedu: "Želim znati zašto naša djeca, uključujući mog sina, nisu mogla izaći. Zašto?".

"Kada proživite tragediju u kojoj je stradalo 40 ljudi – 40 djece, 40 tinejdžera, a još stotinjak ih je na rehabilitaciji ili na intenzivnoj njezi, jasno je da se moraju postaviti pitanja", rekao je Alexandre Fleury, otac mladića koji je i dalje hospitaliziran. Zatražio je istragu koja će biti "jasna i objektivna".

Švicarski Savezni ured za civilnu zaštitu izvijestio je u petak da se, prema posljednjim podacima od ponedjeljka, 44 pacijenta liječe u bolnicama u inozemstvu – 18 u Francuskoj, 12 u Italiji, osam u Njemačkoj i šest u Belgiji. Ministarstvo zdravstva kantona Valais priopćilo je da se, zaključno s ponedjeljkom, 37 pacijenata i dalje nalazi u švicarskim bolnicama.