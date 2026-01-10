Raste bijes nakon požara u baru smrti: "Normalno je biti ljutit, ali..."

Čelnik švicarskog kantona u kojemu je u požaru u baru poginulo 40 mladih ljudi izrazio je gnjev zbog toga što lokalne vlasti mjesto tragedije nisu pregledale čak šest godina, a istodobno tužitelji pojačavaju svoje napore da odgovorne pozovu na odgovornost.

Gradonačelnik skijališta Crans-Montana ovaj je tjedan rekao da bar "Le Constellation" nije pregledan od 2019., a šef vlade kantona Valais Mathias Reynard izrazio je nezadovoljstvo zbog toga u intervjuu za lokalne novine.

"Bio sam ljutit", rekao je za Le Temps kad su ga pitali o izostalim pregledima i provjerama prostora. "Zbog tih ozbiljnih propusta. I mislim da je normalno biti ljutit, ali moramo pustiti da pravda ide svojim tokom."

Šef službe sigurnosti Valaisa ovaj je tjedan rekao da je izolacijska pjena u podrumu bara u kojemu je izbio požar za vrijeme proslave Nove godine trebala biti provjeravana u skladu sa zakonom, što je suprotno izjavama gradonačelnika Crans-Montane. Većina žrtava su tinejdžeri.

Tužitelji su u petak odredili pritvor za Jacquesa Morettija, jednog od dvoje francuskih vlasnika bara. Sud će uskoro odlučiti hoće li ga i formalno uhititi.

Tužitelji istražuju vlasnike zbog sumnje na zločin, a spominju se i ubojstva iz nehata. Obitelji žrtava podnijele su pravne tužbe zbog požara.

Jessica Moretti, Jacquesova partnerica, u petak se ispričala žrtvama. Par je javno kazao da je shrvan zbog tragedije.

U Švicarskoj su sve glasniji pozivi da se odgovorni izvedu pred lice pravde. Kritičari istrage doveli su u pitanje i činjenicu da je oboje vlasnika tako dugo bilo na slobodi.

"Odgovorni će morati preuzeti odgovornost, uključujući i nadležne vlasti", rekao je Reynard.