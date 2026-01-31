Velika promjena u zdravstvu, jednoj će skupini uvelike pomoći: "Možemo brzo reagirati, smanjili smo komplikacije"

Umjesto neprestranog bockanja u prste - hrvatske trudnice od sada imaju pravo na besplatne senzore koji im mjere šećer u krvi. Odluka HZZO-a razveselila je struku, ali i oboljele - jer trudnički dijabetes pogađa oko 4000 žena svake godine, a ova odluka uvelike će im pomoći.

"Ovo je treća trudnoća po redu, sve su prošle s dijabetesom, imam ga od šeste godine. U prvoj trudnoći nisam imala senzor i bilo je puno teže, imali ste određen broj trakica koji je bio više nego inače ali i dalje nedovoljno i inzulini su bili lošiji", ispričala je Katarina Brkić Čengić.

Katarina Brkić Čengić, oboljela od dijabetesa Foto: DNEVNIK.hr

S dijabetesom tip 1 Katarina ima pravo na senzore. A od sada će senzor zamijeniti neprestano bockanje u prste i kod žena kojima se javi gestacijski dijabetes - odnosno koje razviju šećernu bolest u trudnoći.

"Kako bi mogle bezbolno i kontinuraino mjeriti glikemiju, kako bi mi mogli brzo reagirati, na terapiju, povisiti ili sniziti dozu inzulina, s time smo smanjili broj komplikacija. Tako da je ovaj benefit zaista tako dobro došao, da je čovjek baš ponosan na hrvatsko zdravstvo danas", rekla je Marina Ivanišević, voditeljica Referentnog centra za dijabetes u trudnoći.

Marina Ivanišević, voditeljica Referentnog centra za dijabetes u trudnoći Foto: DNEVNIK.hr

Doktorica Ivanišević više od 40 godina radi s trudnicama oboljelima od dijabetesa. Na godinu ih ima oko 4000, a samo kroz Petrovu ih prođe 450. Neprepoznata bolest krije mnoge rizike.

"Mi moramo reći da regulacijom šećerne bolesti u trudnoći, mi ne samo da čuvamo zdravlje majke, nego i njezino zdravlje nakon trudnoće, čuvamo zdravlje novorođenog djeteta, a ona što prije prihvati terapiju, i što se na vrijeme zapravo i dijagnosticira sama bolest, zapravo na neki način projecira i zdravlje svoga unučeta", objasnila je dr. Ivanišević.

Besplatni senzori za trudnice - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Pravo na senzor od sada imaju sve trudnice koje primaju inzulin. Povišeni šećer u tom se stanju otkriva u drugom tromjesečju, kada se radi takozvani OGTT test.

Davor Skeledžija, Zagrebapčko dijabetoiko društvo Foto: DNEVNIK.hr

"Ono što je važna preporuka i za dijabetologe, ako smatraju da imaju trudnicu koja ima povišen šećer, a nije na inzulinu, dovoljno je da ju stavi na jednu dozu inzulina, jednu jedinicu i ona ima pravo na senzore do kraja trudnoće", rekao je Davor Skeledžija iz Zagrebačkog dijabetičkog društva.

Kroz sve to je prošla i Gea - koja dijabetes ima od djetinjstva. A život s njim joj je, kaže, najteži bio u upravo tih devet mjeseci.

"Iako već 30 god imam dijabetes to mi je bilo gore od puberteta. Mislim da će ovi senzori će puno značiti trudnica koje dobiju šećer, a ne znaju se snaći u tome jer je još bitnije da je šećer unutar raspona da ne bi bilo problema s djetetom", ispričala je Gea Pandžić, članica Društva.

Jer dobro regulirani šećeri siguran su put do zdrave bebe i majke, a u tome će im najsigurnije pomoći mali, ali korisni senzori.

Više pogledajte u videoprilogu: