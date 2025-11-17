Domar u BiH ubio ravnatelja gimnazije, tajnicu i profesoricu, poznato koju je kaznu dobio

Županijski sud u Bihaću osudio je na 42 godine zatvora Mehmeda Vukalića, nekadašnjeg domara u gimnaziji u Sanskom Mostu koji je ondje prošle godine ubio troje svojih radnih kolega, objavili su u ponedjeljak lokalni mediji.

Vukalić (62) proglašen je krivim za ubojstvo direktora gimnazije Nijaza Halilovića, tajnice Nisvete Kljunić i profesorice engleskog jezika Gordane Midžan. Sve troje usmrtio je pucnjevima iz strojnice.

Za svako od triju ubojstava osuđen je na po 14 godina zatvora, a još godinu dana dobio je zbog nezakonitog posjedovanja oružja, pa su te kazne objedinjene u jedinstvenu od 42 godine.

Vukalić je te zločine počinio u kolovozu 2024. godine.

U školu je došao naoružan i odmah otišao na prvi kat u ured direktora Halilovića, u kojeg je ispalio pet metaka i pogodio ga u grudi, vrat, trbuh i lijevu šaku.

Zatim je otišao u ured tajnice i usmrtio je četirima metcima. Potom je naišao na profesoricu engleskog jezika pa je i u nju ispalio pet petaka, koji su je odmah usmrtili.

Na kraju je pokušao počiniti samoubojstvo, no ozljede koje je pritom sam sebi nanio naknadno su sanirane u bolnici u Banjoj Luci.

Na kraju suđenja izrazio je žaljenje zbog počinjenih ubojstava. "Kajem se zbog onog što sam učinio, žao mi je zbog toga", kazao je u završnoj riječi.

Sud je zaključio kako je Vukalić te zločine počinio u stanju smanjene ubrojivosti, što je bila teza na kojoj je inzistirala njegova obrana, uz tvrdnje da je on bio sustavno diskriminiran na radnom mjestu, što je u konačnici utjecalo na njegovo psihičko stanje i dovelo do ubojstava.

On sada ima mogućnost žalbe Vrhovnom sudu Federacije BiH.