Nagla promjena vremena: Nakon 22 stupnja stiže ciklona, obilna kiša i snažan vjetar

Još jedan dan po jugu, i dalje neobično toplo vrijeme za sredinu studenog, čak 22 stupnja u 14 sati izmjereno je u Valpovu. A 20 ili blizu bilo je u mnogim krajevima.
Sve će se to uskoro promijeniti, no spuštanju temperature prethodi prvo pogoršanje vremenskih prilika, nošeno ciklonom koja će sutra prijeći preko naših krajeva. Na prednjoj strani duboke doline, u jugozapadnoj brzoj struji prvo nam stiže topao, vlažan, nestabilan zrak, a potom navečer dok centar ciklone bude odmicao na istok, preko našeg područja prijeći će hladna fronta.
To će dodatno destabilizirati atmosferu, pa u večernjim satima i na kopnu očekujemo jaču kišu i pljuskove. Zahladnjenje će u više gorje navečer donijeti i nešto snijega, a sve skupa smirivat će se i razvedravati u utorak.
Očekuje nas promjenjivo oblačno jutro, povremeno s kišom ili pljuskovima, u početku češće i obilnije na Jadranu i predjelima uz Jadran. Puhat će umjeren i jak jugozapadnjak, a na moru i jako i olujno jugo. Meteoalarm je na snazi zbog potencijalno obilne kiše, olujnog vjetra, ali i mogućnosti za jako nevrijeme na Jadranu. Ujutro neće biti hladno, no temperatura nam je sad najmanji problem, bit će većinom između 10 i 15 stupnjeva.
Kiša će u unutrašnjosti biti sve učestalija u drugom dijelu dana. Puhat će umjeren i jak jugozapadnjak koji će kasno poslijepodne naglo i okrenuti na sjeverni vjetar. Upravo uz prolazak fronte past će i najviše kiše, a mada će temperatura ovdje veći dio dana biti oko 17, 18 stupnjeva, navečer će osjetno zahladnjeti.
U istočne predjele sve skupa stiže nešto kasnije. No i ovdje će u drugom dijelu dana biti kiše i pljuskova. Veći dio poslijepodneva puhat će umjeren i jak jugozapadnjak, a navečer će zapuhati jak sjeverac i ovdje također donijeti osjetno zahladnjenje.
I u gorju i na sjevernom Jadranu sutra će prevladavati oblačno, povremeno s kišom ili pljuskovima i grmljavinom. Pri tom oborina može biti obilna, u gorju više od 50, a na sjevernom Jadranu lokalno i više od 100 milimetara. Na snazi je narančasta razina Meteoalarma. Bit će i dosta vjetrovito, uz umjeren, jak, a u gorju na udare i olujan jugozapadnjak. Na moru će puhati umjereno i jako jugo, a od sredine dana također jugozapadnjak. Dnevna temperatura: u gorju oko 13, 14, a na sjevernom Jadranu najčešće 17 ili 18 stupnjeva.
I u Dalmaciji sutra povremeno kiša ili pljuskovi i grmljavina, osobito poslijepodne. I ovdje će umjereno, jako i olujno jugo postupno okretati na južni i jugozapadni vjetar i potom malo ipak slabjeti. Temperatura će biti od 18 do 20 stupnjeva.
Vrijeme idućih dana
U utorak će se vrijeme brzo razvedravati: malo kiše još ponegdje u početku, dok je u gorju moguć i snijeg; naime bit će osjetno hladnije nego do sad. Sredinom tjedna djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku. No već u četvrtak stiže novo naoblačenje, s kišom prvo u gorju. U utorak će puhati slab do umjeren vjetar sa sjevera, potom mirnije. Temperatura niža, primjerenija dobu godine.
Na sjevernom Jadranu je još u utorak prijepodne moguć poneki pljusak, u Dalmaciji, osobito južnoj i do kraja dana. Zapuhat će jaka i olujna bura. Potom će u srijedu na moru biti dijelom vedro i uglavnom suho, a bura će slabjeti. U četvrtak ponovno jugo, ponovno promjenjivije i ponovno kišovito. Temperatura će se na moru sljedećih malo mijenjati.
Kraj tjedna dakle, nosi nove oborine. Koliko, kad i gdje, i hoće li pri tom biti i snijega, još nije sasvim jasno, no iz današnje perspektive, čini se da nam predstoji još jedna vrlo nestabilna epizoda, uz potencijalno obilne oborine pred i za sljedeći vikend.