Širi se istraga o Sarajevo safariju! Austrijanci istražuju dvije osobe: "Išli su tamo iz zabave..."

Austrijsko državno odvjetništvo pokrenulo je istragu protiv dvije osobe zbog sumnje na ratne zločine tijekom rata u Bosni i Hercegovini.

Riječ je o jednom austrijskom državljaninu i jednoj nepoznatoj osobi.

Prema navodima iz istrage, austrijski državljanin tijekom opsade Sarajeva putovao je u glavni grad Bosne i Hercegovine kako bi kao snajperist pucao na civile, a takva putovanja navodno su bila prikrivana kao lovački izleti na Balkanu, piše Kronen Zeitung.

Slične istrage već mjesecima vode i talijanske vlasti nakon prijave milanskog pisca Ezija Gavazzenija, koji tvrdi da su u takozvanim "snajperskim safarijima" sudjelovali i državljani Austrije i Njemačke. Gavazzeni je ranije pozvao europske države da same istraže moguće sudjelovanje svojih državljana u događajima tijekom opsade Sarajeva.

Talijanski novinar i pisac u međuvremenu je objavio i knjigu, a dodatni interes za slučaj izazvao je dokumentarni film Sarajevo safari slovenskog redatelja Mirana Zupaniča iz 2022. godine.

Film se temelji na iskazima anonimnih pripadnika obavještajnih službi koji tvrde da su bogati stranci plaćali kako bi pucali na civile u opkoljenom Sarajevu.

Prema Gavazzenijevim tvrdnjama, sudionici su za vikend na položajima iznad Sarajeva navodno plaćali i do 300.000 eura. Tvrdi kako motivi nisu bili politički ni vjerski, nego isključivo potraga za uzbuđenjem.

"Bili su to bogati ljudi koji su tamo išli iz zabave. Za takve ljude pucanje je kao videoigra. Nije im važno hoće li pogoditi životinju, ženu, starca ili dijete", naglasio je Gavazzeni.