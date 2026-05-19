Uočen neobičan kriterij u izvješću MUP-a: Tri afere vezane uz Možemo! proglašene najvažnijima, HDZ-ovci izostavljeni

Kao i svake godine, i ove je Ministarstvo unutarnjih poslova predstavilo saboru izvješće o radu policije u prethodnoj godini. Detaljan je to dokument na 180 stranica, s puno podataka i statistika. No, ono što je novinarka Telegrama Jagoda Marić primjetila je činjenica da su od 741 slučaja koupcije kao tri najvažnija istaknuta baš ona tri koji su na ovaj ili onaj način povezani sa aktualnom zagrebačkom vlasti i strankom Možemo.

Na broju jedan je slučaj "Dom Zdravlja Zapad" u kojem je istraga EPPO-a i PNUSKOK-a utvrdila štetu za proračun 345.096,77 eura, dok je na teret Grada Zagreba nastala šteta u iznosu od 290.694,48 eura.

Na drugom mjestu navedene su malverzacije sa zemljištima u Bujama, gdje nije navedeno o kojim iznosima je riječ, no javnost zna da se u tom slučaju među ostalim sumnjiči pjevača Milu Kekina da je kupio zemljište 7000 eura ispod tržišne cijene. Kekin je suprug saborske zastupnice iz redova Možemo - Ivane Kekin.

Na trećem mjestu je afera Hipodrom za koju također nije navedeno o kolikoj šteti za gradski proračun grada Zagreba je riječ, no u javnosti se barata s milijunskim iznosima.

Nitko ne spori da je svaki od ovih slučaja bitan, ali da "Top lista Korumpirista" nije zaslužila da na nju bude uvršten uhićeni, smijenjeni i osramoćeni HDZ-ov bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić čiji slučaj se odigrao krajem 2025., to zbilja nije jasno. O kolikim razmjerima korupcije se točno radi još se ne zna točno, ali se zna da će sanacija otpada - čiji dovoz je navodno Mikulić dozvolio - porezne obveznike koštati više milijuna.

Zanimljivo je i kako se slična stvar odigrala i u izvješću za 2024. kad svoje mjesto među najvažnijim slučajevima korupcije u Hrvatskoj nije zaslužilo uhićenje HDZ-ovog ministra zdravstva Vilija Beroša i njegovu ekspresnu smjenu zbog optužbe da je s organiziranim kriminalom dogovarao nabavu medicinske opreme. Tu je spomen zaslužila ekipa dilera iz Danske koji su prali novac od prodaje droge kupovinom nekretnina na hrvatskoj obali, ali "heroj Vili" ipak ne.

Ostaje pitanje za policiju: Zašto o Možemu možemo, a u HDZ-u ne možemo?