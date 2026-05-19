51-godišnjak pao sa spoja traktora i prikolice, pregažen i teško ozlijeđen

PU vukovarsko-srijemska je 19.5. u 9:24 zaprimila dojavu o prometnoj nesreći koja se dogodila u Iloku na županijskoj cesti.

U nesreći je teško ozlijeđen muškarac koji je prevezen u Klinički bolnički centar Osijek.

Očevidom je utvrđeno da je 26-godišnjak upravljao neregistriranim skupom vozila te se kretao sjevernom prometnom trakom županijske ceste. Na vanjskom dijelu vozila prevozio je 51-godišnjaka koji je stajao na spoju traktora i priključnog vozila.

U jednom trenutku 51-godišnjak pao je na kolnik ispod priključnog vozila, nakon čega je kotač priključnog vozila prešao preko njega i nanio mu teške ozljede.

Policija je utvrdila da 26-godišnji vozač nije bio pod utjecajem alkohola.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv njega će biti podnesena kaznena prijava zbog sumnje u izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu, a potom će biti predan pritvorskom nadzorniku PU vukovarsko-srijemske.