Drama na nebu iznad Estonije: NATO oborio dron koji je ušao u zračni prostor saveza

NATO-ovi borbeni zrakoplovi koji sudjeluju u misiji nadzora baltičkog zračnog prostora oborili su dron koji je ušao u estonski zračni prostor, objavile su estonske vlasti.
Dron je srušen iznad jezera Vörtsjärv na jugu Estonije, a incident je potvrdio estonski ministar obrane Hanno Pevkur.
Prema njegovim riječima, najvjerojatnije je riječ o ukrajinskom dronu koji je bio usmjeren prema ciljevima u sjeverozapadnoj Rusiji, gdje su jutros zabilježeni napadi. Pevkur smatra da su sustavi letjelice bili ometani, zbog čega je dron skrenuo s planirane rute i završio u estonskom zračnom prostoru.
Istu procjenu iznio je i predsjednik odbora za vanjske poslove estonskog parlamenta Marko Mihkelson.
Estonska premijerka Kristen Michal navodno je o incidentu izvijestila parlament poručivši kako događaj pokazuje da država i saveznici iz NATO-a mogu učinkovito reagirati u ovakvim situacijama.
U incidentu nije bilo civilnih žrtava niti materijalne štete, piše Guardian.
Oko podneva po lokalnom vremenu Estonija i Latvija izdale su upozorenja na moguće pojave dronova iznad dijelova svoga teritorija. Latvijske vlasti kasnije su obnovile upozorenja, a zbog sigurnosnih mjera zabilježeni su i privremeni prekidi željezničkog prometa te pojedinih jezičnih ispita.
Posljednjih mjeseci više baltičkih i nordijskih članica NATO-a prijavilo je incidente sa zalutalim dronovima povezanima s ratom u Ukrajini. Sigurnosna situacija dodatno je pod povećalom nakon što je prošlog tjedna u Latviji pala vlada, dijelom i zbog kritika na račun reakcije vlasti na sličan incident s dronom.