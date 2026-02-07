"Nikada nije skrivao svoje desničarske stavove": Otkriveno tko je talijanski snajperist iz Sarajevo safarija

Talijanski zaseok San Vito al Tagliamento potresla je vijest da njihov sumještanin osumnjičen za ubojstvo civila u istrazi koju vodi milansko tužiteljstvo. Muškarac (80) je prvi identificirani talijanski snajperist koji je pucao po civilima tijekom opsade Sarajeva od 1992. do 1996. godine. Vijest o tome šokirala je stanovnike, malo tko je o tome želio govoriti, ali su neki podijelili svoje zaprepaštenje za talijanski medij La Repubblica.

"Nitko vam ništa neće reći. Ili griješim?", rekao je novinarima stariji muškrac koji oduvijek živi u ovom gradu.

Malo tko u zaseoku spreman je reći išta osim da su šokirani otkrićem. Kada je vijest objavljena, mještani su se pitali tko bi to mogao biti, ali su svi brzo shvatili o kome se radi.

"On je vrlo grub tip, poznajem ga godinama. Rezervirana osoba, koja nikada nikome ne vjeruje. Desničarske ideje. I razdražljiv", rekao je stariji čovjek iz San VIto al Tagliamento i dodao kako je osumnjičenik u slučaju Sarajevo safari već imao ispade u lokalnom baru zbog jednog automobila, a zatim i drugog loše parkiranog blizu ograde njegove kuće.

La Repubblica je doznala i da je 80-godišnjak oženjen, supruga mu je prakticirajuća katolkinja i ima djecu, od kojih jedno radi u vladi. Tijekom pretresa njegova doma, karabinjeri ROS (Odred za specijalne operacije) pronašli su sedam legalnih komada oružja, "pet dugih, dva kratka". Muškarac pod istragom, koji je u vrijeme stravičnih zločina imao manje od pedeset godina, bio je i ostao lovac. Kao i mnogi u kraju iz kojeg dolazi. Kažu da voli lov i ribolov, a drži i rekord za pastrvu ulovljenu u obližnjem jezeru.

Opis koji su o njemu tužiteljstvu dali pisac Ezio Gavazzeni i novinarka Mariana Maiorino, čija je prijava i pokrenula istragu, u potpunoj je suprotnosti sa slikom koju o njemu imaju sumještani.

Pazi snajper Foto: AP Photo/Martin Nangle

U prijavi se navodi da se hvalio svojim ratnim podvizima na Balkanu, odjeven u crnu uniformu. Osumnjičeni je u ponedjeljak pozvan na ispitivanje u Milano kod glavnog tužitelja Marcella Viole i tužitelja Alessandra Gobbisa, koji uskoro putuje u Haag radi međunarodne istrage.

Do 1997. radio je kao vozač kamiona za glavnu tvrtku za zbrinjavanje industrijskog otpada u tom području. "Nikada nije skrivao svoje desničarske, fašističke stavove. Pomalo hvalisav, vrlo rezerviran u usporedbi s drugim vozačima kamiona, ali putovao je samo po Furlaniji bez napuštanja zemlje", prisjećaju se njegovi bivši šefovi, koji kažu da nisu bili svjesni njegovih vikend putovanja na Balkan kako bi pucao na opkoljene civile, te navodne trgovine oružjem.

"Nazvao me: 'Došli su mi kući, uvlače me u nešto veliko, ubijaju me'", rekao je jedan od vlasnika.

Ipak, tragovi istrage o "turističkom strijelcu" u Sarajevu vode upravo do njega.

Vijest o tome komentirao je i lokalni župnik: "Ovdje sam već pola stoljeća, poznajem sve. I poznajem osobu o kojoj je riječ, čije ime neću spomenuti. Ali ne vjerujem u to; to je izvan moje sposobnosti da shvatim."

Gradonačelnik Alberto Bernava, na dužnosti od 2021., komentirao je za La Repubblicu: "Nije to lijepa slika. Ako bi se dokazalo, bila bi to nepopravljiva rana. Poštujem istragu, vidjet ćemo, ali duboko u sebi, nadam se da nije istina. Postoji velika nelagoda. Osjećam veliku tugu što vidim da se naš grad povezuje s ovim strašnim stvarima. Čekamo da pravda učini svoje. A ako se dokaže, čak ćemo razmotriti i pridruživanje suđenju kao građanska stranka."

Grad Sarajevo već je najavio da će se pridružiti postupku.