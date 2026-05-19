Plenković prozvao političare u susjedstvu: "Očito postoje nesuglasice. Apsurdno je..."

Hrvatski premijer Andrej Plenković pozvao je u utorak sve strane u BiH da postignu dogovor o otvaranju novog graničnog prijelaza kod Gradiške, nakon što se urušila ograda mosta na starom prijelazu, naglašavajući "apsurdnost" situacije u kojoj se novi most i prijelaz ne otvaraju zbog problema u BiH.

Ograda staroga mosta preko Save kod Gradiške na bosansko-hercegovačkoj strani najfrekventijeg graničnog prijelaza između Hrvatske i Bosne i Hercegovine urušila se što je dovelo do obustave prometa, objavio je u utorak ujutro bosanskohercegovački auto-moto klub.

"Očito postoje neke nesuglasice na BiH strani gdje se opstruira otvaranje toga (novoga) mosta. Ja ih pozivam da što prije postignu dogovor jer ovakvi poremećaji koje će sada imati u prometu svi koji žele ići iz Hrvatske u BiH i iz BiH u Hrvatsku nisu održivi", kazao je premijer.

Naglasio je da je "malo apsurdno" da je par kilometara dalje od starog mosta i prijelaza potpuno novi most s uređenim graničnim prijelazom koji stoje neotvoreni, pri čemu je Hrvatska napravila sve što je potrebno i prijelaz bi se mogao otvoriti "danas" ako BiH donese odluku. Situaciju je nazvao "nelogičnom i neodrživom".

"Apeliramo na sve da donesu razumne odluke da se prijelaz otvori", kazao je, naglasivši da se radi o ekonomskoj šteti za sve, a čekanje na granicama "se ne može izmjeriti".

Stari most kod Gradiške deseteljećima je usko grlo u prekograničnom prometu jer ga svakodnevno prelaze stotine kamiona i putničkih vozila, a na bosanskohercegovačkoj strani od njega vodi tek uska cesta kroz naselje pa su česta zagušenja prometa.

Zbog toga su sagrađeni novi most preko Save i granični prijelaz, no on još nije u funkciji zbog unutarnjih prijepora u BiH.

"Hrvatska je napravila nove pristupne ceste koje povezuju taj granični prijelaz s autocestom, to je ogroman veliki prijelaz, najsuvremeniji, s naše strane je već mjesecima sve spremno i mi smo bili spremni službeno otvoriti taj granični prijelaz prigodom mog posjeta Banjoj Luci" u prosincu prošle godine, pojasnio je premijer.

Istaknuo je i da je dio uloženih sredstava u novi most i prijelaz došao i iz EU. "Tu bi i Europska komisija mogla uputiti poruku prema BiH", dodao je.

Na izvanrednoj sjednici bosanskohercegovačke vlade u utorak nije bilo suglasnosti za prijedlog predsjedateljice Borjane Krišto koja je predložila odluku o privremenom otvaranju novog graničnog prijelaza.

Prema dostupnim informacijama koje su prenijeli bosanskohercegovački mediji, protiv takvog rješenja bili su bošnjački ministri.

Zbog oštećenja na mostu kod Gradiške na drugim graničnim prijelazima između Hrvatske i BiH od jutarnjih sati traju velike gužve, a vozila u kolonama satima čekaju na prelazak.

Točan stupanj oštećenja mosta izgrađenog 1956. se utvrđuje i neizvjesno je koliko dugo će biti zatvoren.