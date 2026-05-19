Iz "špilje morskih pasa" izvučena dva tijela talijanskih ronilaca

Finski ronioci izvukli su tijela dvojice od četvorice talijanskih državljana koji su poginuli duboko unutar podvodne špilje na Maldivima, potvrdili su u utorak tamošnji dužnosnici.

Finski ronioci uspjeli su izvući tijela biologa Federica Gualtierija i profesorice Monice Montefalcone.

Tijela su pronađena u ponedjeljak, nakon što je potraga nastavljena poslije privremene obustave izazvane smrću pripadnika maldivske vojske koji je sudjelovao u iznimno rizičnoj misiji pokušaja dolaska do nestalih ronilaca, javlja Euronews.

Pet talijanskih ronilaca nestalo je u četvrtak tijekom istraživanja podvodne špilje, a tijelo jednog od njih pronađeno je u petak.

Vlasti planiraju u srijedu izvući i preostala dva tijela.

U međuvremenu, vlasti na arhipelagu istražuju valjanost dozvola petero talijanskih ronilaca za ronjenje na dubinu veću od pedeset metara, dok rimsko tužiteljstvo istražuje ubojstvo iz nehaja.

Vijest o pronalasku dvaju tijela objavio je glasnogovornik maldivskog predsjednika Mohamed Hussain Shareef.

Glasnogovornik vlade Maldiva Ahmed Shaam ranije je izjavio kako će zahtjevnu akciju izvlačenja provesti trojica finskih ronilačkih stručnjaka, budući da se tijela nalaze na dubini od približno 60 metara. Inače, zakonski dopuštena granica za rekreativno ronjenje na Maldivima iznosi 30 metara.

Vlada otočne države u Indijskom oceanu priopćila je kako su tijela pronađena u najdubljem dijelu špilje zahvaljujući trojici finskih speleoronilaca, uz potporu maldivske policije i vojske.

"Kao što se i pretpostavljalo, sva četiri tijela nalazila su se unutar špilje, i to duboko u njezinu trećem segmentu, koji je ujedno i najveći dio špiljskog sustava", rekao je Shaam.

Dodao je kako su tijela pronađena vrlo blizu jedno drugome.

Organizacija Divers’ Alert Network Europe, koja je angažirala finske ronioce, navela je na svojoj internetskoj stranici da je riječ o tehničkim i speleoroniocima s bogatim međunarodnim iskustvom u misijama potrage i izvlačenja, uključujući operacije u dubokim i zatvorenim prostorima visokog rizika.

Tijekom akcije koristili su napredne tehničke sustave, među kojima i rebreathere zatvorenog kruga – uređaje koji recikliraju izdahnuti plin i kemijski uklanjaju ugljikov dioksid, omogućujući znatno dulje i sigurnije zarone.

Tijelo petog Talijana, instruktora ronjenja, pronađeno je ranije izvan špilje, istoga dana kada je prijavljen nestanak skupine.

Prema podacima talijanskog Ministarstva vanjskih poslova, skupina je u četvrtak istraživala podvodnu špilju na dubini od oko 50 metara u atolu Vaavu.

Prvi spasilački timovi ranije su već zaronili kako bi identificirali i označili ulaz u špiljski sustav u kojem su talijanski ronioci nestali, piše Euronews.