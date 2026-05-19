VIDEO Brutalna makljaža u Osijeku, prebili mladića nasred ceste! "Hrpa njih na jednog, cipelare ga, urlaju, pjevaju navijačke pjesme"

Šokantne snimke dolaze iz osječke Tvrđe.

Skupina mladića brutalno je nasrnula na jednog mladića, tuku ga, bacaju na pod i nastavljaju udarati nogama. Brutalno se iživljavaju na mladiću na podu, dok jedan ne kaže "Dobro, dosta je, dosta je".

Šok i strah kod stanovnika okolnih ulica. Pozvana je policija, no dok su oni stizali, mladići su se razbježali, a nestao je i mladić koji je dobio batine. Snimka koja je stigla u redakciju nastala je ove subote u 2 ujutro. No, ovo je scenarij u Tvrđi svaki vikend, kaže nam susjeda iz ulice Kamila Firingera, gdje se dogodila i ova najnovija tučnjava.

"Probudila me galama, pogledam kroz prozor i imam što vidjeti", kaže nam susjeda koja je pozvala policiju. "Hrpa momaka, sletjeli se na jednog, cipelare ga, urlaju, pjevaju navijačke pjesme". Navodno su koristili i neke gume i remene, tvrdi.

Ogorčena je na policiju jer ništa ne rade. "Zaposlili su sve neke mlade policajce, oni se smiju, nitko ih se ne boji, nema više onih starih policajaca koji su znali što rade. U policiji danas svatko radi, neozbiljni su. Umjesto da sprječavaju ovakve situacije, oni sjede u autu na kiši i jedu burek”, kaže susjeda koja nam je poslala snimku tučnjave.

Ovakve brutalne tučnjave poslije noćnog izlaska na Tvrđi su redovna stvar svaki vikend, ističe. No, policija ne obavlja redovite ophodnje, već dolazi tek na poziv kad više nikoga nema i sve se nastavlja dalje idući vikend.

Nije poznato tko je mladić kojeg su prebili, kao ni tko su napadači. Upit o ovom događaju poslali smo osječko-baranjskoj policiji, objavit ćemo ga kad ga dobijemo.