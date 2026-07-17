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Velika Britanija ima novog premijera, sedmog u deset godina: Tko je Andy Burnham?

PišeJ. M., 17. srpnja 2026. @ 14:58 komentari
Andy Burnham
Andy Burnham Foto: Afp
Burnham je poručio da je spreman "pobijediti novu britansku desnicu" novim, ujedinjenim pristupom.
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