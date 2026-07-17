Velika Britanija ima novog premijera, sedmog u deset godina: Tko je Andy Burnham?

Andy Burnham dobio je uvjerljivu potporu zastupnika, sindikata i lokalnih ogranaka Laburističke stranke te će u ponedjeljak službeno postati novi britanski premijer – sedmi u posljednjih deset godina.

Na posebnoj stranačkoj konferenciji održanoj u sjedištu Britanskog kongresa sindikata (TUC) u Londonu, Burnhama je za novog čelnika proglasila Shabana Mahmood, favoritkinja za ministricu financija u njegovoj vladi i predsjednica izvršnog odbora Laburističke stranke.

Obraćajući se okupljenim visokim stranačkim dužnosnicima i pristašama, Burnham je rekao da zemlja "žudi za novom politikom", ali je upozorio da je ovo za Laburističku stranku "posljednja prilika za promjenu" te da ona mora nastupiti kao ujedinjen pokret.

Iako još nije predstavio detaljan program, istaknuo je da će se usredotočiti na prijenos većih ovlasti lokalnim zajednicama, potporu gospodarstvu te izgradnju većeg broja socijalnih i gradskih stanova, piše BBC.

Tko je Andy Burnham?

Andy Burnham rođen je 1970. u Liverpoolu, a odrastao je u Cheshireu. Studirao je engleski jezik na Sveučilištu Cambridge, nakon čega je radio kao novinar prije nego što se početkom dvadesetih godina života posvetio politici.

Prvi put je izabran u parlament 2001. godine te je obnašao više ministarskih dužnosti u vladi premijera Gordona Browna, prije nego što je 2017. napustio parlament. Dvaput se kandidirao za čelnika Laburističke stranke, ali oba puta bez uspjeha.

Od 2017. do prošlog mjeseca bio je gradonačelnik Velikog Manchestera, gdje je stekao ugled zahvaljujući reformi javnog prijevoza i snažnom zagovaranju interesa sjevera Engleske. Upravo tamo planira osnovati još jedan ured premijera.

Rekao je da će se uglavnom držati programa s kojim su laburisti pobijedili na izborima 2024., posebno obećanja da neće povećavati osnovne stope poreza na dohodak, PDV-a i doprinosa za nacionalno osiguranje.

Jedan od njegovih glavnih ciljeva bit će prijenos većih ovlasti na lokalne vlasti i vijeća, posebno u područjima stanovanja i prometa. Još uvijek nije poznato koga će imenovati kao nove članove vlade - za za predstojnika svog ureda postavio je Jamesa Purnella, dugogodišnjeg prijatelja i saveznika iz vremena kada je bio ministar.

Reakcije iz svijeta

Američki predsjednik Donald Trump rekao je tek da smatra kako je Burnham "izrazito liberalan". Rusija je poručila da ne očekuje poboljšanje ionako loših odnosa s Ujedinjenim Kraljevstvom.

U Ukrajini postoji određena zabrinutost zbog moguće političke nestabilnosti u Britaniji, iako je Starmer poručio da britanska potpora Ukrajini "neće oslabjeti" nakon promjene premijera.

U Ujedinjenom Kraljevstvu premijeri se ne biraju izravno, kao predsjednici u SAD-u ili Francuskoj, već premijer postaje čelnik stranke koja ima većinu zastupnika u Donjem domu parlamenta. Što znači da se premijer može promijeniti bez raspisivanja izbora, što se posljednjih godina događa sve češće.