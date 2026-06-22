Tko je Andy Burnham? Čovjeka koji bi mogao zamijeniti Starmera nazivaju Kraljem sjevera

Andy Burnham politički je insajder koji je postao autsajder, a sada želi postati sljedeći britanski premijer.

Taj 56-godišnji političar predstavlja se kao pristupačan čovjek sa sjevera Engleske, koji više voli majice kratkih rukava nego odijelo i kravatu, a slobodno vrijeme provodi igrajući nogomet ili puštajući hitove iz devedesetih u DJ obračunima.

Andy Burnham Foto: Afp

Istodobno je riječ o iskusnom političaru čija ga je karijera vodila od visokih državnih dužnosti do mjesta gradonačelnika šire regije Manchester, a sada i do ruba ulaska u premijerski ured.

Od parlamenta do Manchestera

Burnham je rođen i odrastao na sjeverozapadu Engleske, između Liverpoola i Manchestera. Sin je inženjera British Telecoma i recepcionarke. Laburističkoj stranci pridružio se još kao tinejdžer, studirao je na Sveučilištu Cambridge, a prvi je put u parlament izabran 2001. godine.

Zastupnik je bio desetljeće i pol, a napredovao je u vrijeme premijera Tonyja Blaira. Od 2007. do 2010. bio je član vlade premijera Gordona Browna.

Dvaput se kandidirao za čelnika Laburističke stranke, 2010. i 2015. godine, ali je oba puta uvjerljivo izgubio. Nakon toga napustio je Westminster i kandidirao se za gradonačelnika Manchestera, piše AP News.

"Kralj sjevera"

Tijekom mandata dobio je nadimak Kralj sjevera, inspiriran serijom "Igra prijestolja". Nadimak se odnosi i na njegovo zauzimanje za regiju iz koje dolazi, ali i na njegovu slabo prikrivenu političku ambiciju.

Taj je nadimak stekao tijekom pandemije koronavirusa, kada je oštro kritizirao konzervativnog premijera Borisa Johnsona zbog, kako je tvrdio, pristupa krizi usmjerenog previše na London.

Burnham od 2017. vodi širu regiju Manchester, područje u kojem je nekoć započela industrijska revolucija i koje je posljednjih godina doživjelo snažnu obnovu. Središte grada procvjetalo je, a neboderi su niknuli na nekadašnjim zapuštenim industrijskim lokacijama.

Andy Burnham (Foto: Afp)

Mnogi stanovnici hvale ga zbog zauzimanja za grad. Rascjepkani sustav javnog prijevoza stavio je pod javnu kontrolu, nazvao ga Bee Network i poboljšao njegove usluge.

Pohvale je dobio i zbog potpore kampanji za pravdu za žrtve tragedije na Hillsboroughu, kada je 1989. godine u gužvi na utakmici u Sheffieldu poginulo 97 navijača Liverpoola. Dugogodišnja borba obitelji žrtava razotkrila je pogreške i propuste policije, koja je u početku širila lažnu priču okrivljujući pijane navijače, te je dovela do isprike vlade.

Mančesterizam

Burnhama se smatra političarom ljevice u odnosu na Starmera, što mu može biti prednost među članovima Laburističke stranke. Smatra ga se i jednim od najboljih komunikatora u stranci. Ukočenog javnog govornika iz njegovih ranijih kandidatura za čelnika stranke zamijenila je opuštenija figura u trapericama i košuljama otkopčana ovratnika.

Njegove tri pobjede na izborima za gradonačelnika i uvjerljiva pobjeda na izborima u Makerfieldu, gdje je porazio kandidata antiimigracijske stranke Reform UK, učvrstile su njegov status pobjednika. Mnogi u stranci nadaju se da bi mogao preokrenuti nagli pad popularnosti Laburista nakon što je Starmer prije dvije godine ostvario uvjerljivu izbornu pobjedu.

Andy Burnham Foto: Afp

Burnham obećava da će na nacionalnoj razini ponoviti svoj prepoznatljivi "mančesterizam", politiku za koju voli reći da ljude i mjesta stavlja ispred stranke te se usredotočuje na regije koje su vlade u Londonu ignorirale.

"Ono što smo izgradili u širem Manchesteru treba prenijeti na nacionalnu razinu", rekao je Burnham tijekom kampanje. "Znam što znači preokrenuti stanje u nekom mjestu".

Može li osvojiti cijelu zemlju?

Ipak, ostaje pitanje može li privući birače na nacionalnoj razini, rekao je Tim Bale, profesor politike na Sveučilištu Queen Mary u Londonu.

"To što ga zovu Kraljem sjevera na neki način, mislim, otvara pitanje može li biti i kralj juga, kralj istoka i kralj zapada", rekao je Bale. "Ipak, čini se da ima onu vrstu X faktora zbog koje ljudi u njemu vide nekoga tko nije običan političar, nekoga tko može komunicirati s normalnim ljudima, nekoga tko može govoriti ljudski".

Kritičari pak tvrde da je Burnhamova politika nejasna i da se ne suočava s teškim pitanjima, primjerice odakle će doći novac za njegova obećanja. Ističu i da je vođenje zemlje od 70 milijuna ljudi posve drukčije od upravljanja gradskom regijom od tri milijuna stanovnika.

"Andy Burnham vjerojatno je jedan od najpopularnijih političara u zemlji", rekao je Bale. "Iako, iskreno, to i ne govori baš mnogo".